TESK Başkanı: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, getirilecek yasal düzenleme ile zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın 27. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada zincir marketlere sigara ve ekmek satış yasağı getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Kurul’da Mevcut Oda Başkanı ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken’nin yanı sıra Özgür Aybaş, Alparslan Aydın ve Ramazan Yalçın başkanlığa aday oldu.

Palandöken yaptığı konuşmada, “Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis'te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak” dedi.

PAZAR GÜNÜ AVM’LERİN KAPATILMASI TALEBİ

Palandöken AVM’lerin pazar günü kapalı olması talebi ile ilgili de konuştu:

Palandöken, “Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM'ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım” dedi.

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