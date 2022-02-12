Tezgâhlarda çeşit azaldı fiyatlar fırladı

Balık tezgahlarında çeşitliliğin azalması fiyatların artmasına yol açtı. Geçen hafta kilosu 25 liraya kadar düşen hamsi bu hafta 50 liraya kadar çıktı.

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Denizlerde av yasağına az bir zaman kala tezgâhlarda balık azaldı. Çeşit çok olmasına rağmen balıkların az olması nedeniyle de fiyatlarda yükseliş görülüyor.

İstanbul’da geçen hafta kilosu 25 liraya kadar düşen hamsi bu hafta 40-50 liradan satılıyor. Tezgahlarda istavrit 40-50 liradan satılırken, sezon başında 25 liraya kadar düşen lüfer 120 liradan satılıyor.

LEVREK 200 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Balıkların azalmasıyla fiyatların yükseldiğini söyleyen balıkçı Muammer Arduç, “Şu anda balıklarda bolluk yok. Yavaştan balık sezonu bitiyor. Nisan ayının ortalarından sezon kapanıyor. İster istemez balıklar azalmaya başladı” dedi.

“Çeşidimiz bol ancak balık az. Bu durum fiyatlara da yansıyor” diyen Arduç, “Bu mevsimde vatandaş daha çok hamsi, istavrit, mezgit gibi ufak balıklara talep gösteriyor. Şu anda hamsi ve istavrit 40-50 liradan satılıyor. Levreğin kilosu 100 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Lüfer de 120 liradan satılıyor” diye konuştu.

‘HAMSİ GELİRSE 30 LİRAYA KADAR DÜŞER’

Hava şartlarının balık fiyatlarını etkilediğini söyleyen Arduç, “Hamsi geçen hafta 30 liraya kadar düşmüştü. Fiyatlar havaların gidişatına göre değişkenlik gösteriyor. Bu günlerde hava biraz sıcak seyrediyor. Havalar soğursa eğer hamsinin yine geleceğini düşünüyorum. Hamsi gelirse 30 liraya kadar düşer” diye konuştu.

Öte yandan, deniz kirliliğiyle ilgili de konuşan Arduç, “Vatandaşlardan denizleri kirletmemelerini rica ediyorum. Büyük balıkların içinden plastik atıklar dahi çıkıyor. Denizleri kirletmezsek bol bol balık yeriz” şeklinde konuştu. (İHA)



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