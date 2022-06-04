TIR kuyruğu 7 kilometreyi geçti: Günübirlik ticaret durma noktasında

Türkiye’nin en önemli gümrük kapılarından olan Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'nda günübirlik ticaret durma noktasında. 7 kilometrelik TIR kuyruğunun oluştuğu sınırda, en önemli sorun halen daha mecburi olan Covid-19 testi.

Orhan BOZKURT

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Gürbulak Sınır Kapısı’nda Covid-19 test krizi yaşanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İran’a günübirlik resmi geçişleri için istenen Covid-19 testleri nedeniyle ticaret neredeyse durma noktasına geldi. Gümrük Kapısı’nın fiziki imkanlarının bir türlü iyileştirilmemesi nedeniyle ise 7 kilometrelik TIR kuyruğu oluşmuş durumda.

CHP İstanbul Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Yüksel Mansur Kılınç, günübirlik geçişin neredeyse durma noktasına geldiği Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunarak sınırda bekleyen TIR sürücüleri ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

İRAN SINIRINDA KUYRUKLAR UZADIKÇA UZUYOR

Doğubeyazıt’ta sınır ticaretinin durma noktasına geldiğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR’lar, İran’a geçmek için bir ila iki hafta arasında sıra bekliyor. Biz de buraya gelirken 7 kilometrelik bir TIR kuyruğu tespit ettik” dedi.

“Bu bölge sınır ticareti açısından Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri. Sınır ticareti de bir ülke ekonomisi için olmazsa olmaz” diyen Kılınç, “Birçok insanın istihdamı sınır ticareti ile gerçekleşiyor. Sınır ticaretinde çok büyük zorlukların yaşandığını öğrendik. Gürbulak Sınır Kapısı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne uygun hale getirilmesi lazım” diye konuştu.

Kılınç, “Daha önce var olan ticareti kolaylaştırıcı mekânsal düzenlemelerin şimdi olmadığını, yıkıldığını görüyoruz. Yenisinin yapılacağının söylenmesine rağmen 3 yıldır yapılmadığını görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

HER GİRİŞ-ÇIKIŞ İÇİN COVİD-19 TESTİ İSTENİYOR

Kılıç, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla toplu taşıma araçlarında bile maske takma zorunluğu kaldırılmışken, Doğubayazıt'tan sınır geçişi yapmak isteyen vatandaşların yüksek bir ücretle Covid-19 testi yapmak zorunda olduğunu da belirtti.

Kılıç, “Bu durum sınır ticareti yapan vatandaşlarımıza yüksek maliyetlere neden oluyor. Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Doğubayazıtlılara, bu bölge halkına Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Millet İttifakı’nın iktidarında bu kapının tümüyle modernize edileceğini, giriş ve çıkışların kontrolü de arttırarak kolaylaştırılacağının sözünü veriyoruz” dedi.

GÜNLÜK MALİYET 500 TL

Gürbulak Köyü Muhtarı ise günübirlik ticaretin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, “Bir kişinin İran’a günübirlik ticaret için gidip gelmesi damga pulu, yol parası, Covid testi parası ile birlikte 500 liraya mal oluyor. Ama bir vatandaşa tanınan günlük istihkak 200 lirayı geçmiyor. Üç paket sigara, bir paket çay, iki kilo şeker. Bunun hepsi kar olsa bile, insanlar geçinemiyor” diye konuştu.

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