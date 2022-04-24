TL’de oynaklık Tether’e yöneltti
TL’nin Tether karşısındaki işlem hacminde önemli artışlar görüldüğüne işaret eden IMF, son dönemde Rusya ile Ukrayna’dan da benzer reaksiyonların geldiğine dikkat çekti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen hafta yayınladığı Küresel Finansal İstikrar Raporu'nda finansal sistem ve piyasaların değerlendirmesini yaparken kripto paraların finansal piyasalar üzerindeki etkilerini ve bölgesel riskleri gündeme getirdi. Kripto para piyasası içerisinde özellikle Tether kullanımına dikkat çeken IMF, değeri her zaman 1 dolar olarak sabit işlem gören Tether'in TL çaprazında rekor kırdığına işaret ederken son dönemde Rusya ile Ukrayna'dan da benzer reaksiyonların geldiğine dikkat çekti. Pandemi başladığından bu yana gelişen ülkelerde kullanımı artan Tether'in Rusya-Ukrayna savaşı sırasında da en çok tercih edilen stabil kripto para olduğu belirtildi.
2021 SONUNDA LİDERDİ
Özellikle Türkiye'deki kur oynaklığının Türk yatırımcıların Tether'e yönelmesinde etkin rol oynadığına işaret eden IMF, bu raporda Tether'in gelişen ülke para birimleri karşısındaki hacmini gösteren bir de grafik paylaştı. Grafikte TL'nin Tether karşısındaki işlem hacminin Haziran 2021'den itibaren arttığı, 2021 sonunda ise bir dönem küresel lider haline geldiği görüldü.
Riskten kaçıp dövizde kalmanın yolu
Dolar kurundaki oynaklığın arttığı dönemlerde vatandaşın daha uygun maliyetle anında dolar alabileceği kripto para platformlarına yöneldiğini belirten Blockchain Uzmanı Helin Çelik, hem oynaklıktan kaçınmak hem de dövizde durmak isteyen yatırımcının Tether pozisyonlarını arttırdığını, özellikle risklerin ve belirsizliklerin arttığı dönemlerde gerektiğinde hızlı transfer edilebilen ya da anında satılabilen ülke dışına kolaylıkla çıkartılabilen Tether'e olan ilginin arttığını söyledi.