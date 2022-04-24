TL’de oynaklık Tether’e yöneltti

TL’nin Tether karşısındaki işlem hacminde önemli artışlar görüldüğüne işaret eden IMF, son dönemde Rusya ile Ukrayna’dan da benzer reaksiyonların geldiğine dikkat çekti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen hafta yayınladığı Küresel Finansal İstikrar Rapo­ru'nda finansal sistem ve piyasaların de­ğerlendirmesini yaparken kripto paraların finansal piyasalar üzerindeki etki­lerini ve bölgesel riskleri gündeme getirdi. Kripto para piyasası içerisinde özellikle Tether kullanı­mına dikkat çeken IMF, değeri her zaman 1 dolar olarak sabit işlem gören Tether'in TL çaprazında rekor kırdığına işaret eder­ken son dönemde Rusya ile Ukrayna'dan da benzer reaksiyonların geldiğine dikkat çekti. Pandemi başladığından bu yana gelişen ülkelerde kullanımı artan Tether'in Rusya-Ukrayna savaşı sırasında da en çok tercih edilen stabil kripto para olduğu belirtildi.

2021 SONUNDA LİDERDİ

Özellikle Türkiye'deki kur oynaklığının Türk yatırımcıların Tether'e yönelmesinde etkin rol oynadığına işaret eden IMF, bu raporda Tether'in gelişen ülke para birimleri karşısındaki hacmini gös­teren bir de grafik paylaştı. Grafikte TL'nin Tether kar­şısındaki işlem hacminin Haziran 2021'den itibaren arttığı, 2021 sonunda ise bir dönem küresel lider haline geldiği görüldü.

Riskten kaçıp dövizde kalmanın yolu

Dolar kurundaki oynaklığın arttığı dönem­lerde vatandaşın daha uygun maliyetle anında dolar alabileceği kripto para platformlarına yönel­diğini belirten Blockchain Uzmanı Helin Çelik, hem oynaklıktan kaçınmak hem de dövizde durmak isteyen yatırımcının Tether pozisyonlarını arttırdı­ğını, özellikle risklerin ve belirsizliklerin arttığı dönemlerde gerektiğinde hızlı transfer edilebilen ya da anında satılabilen ülke dışına kolaylık­la çıkartılabilen Tet­her'e olan ilginin arttığını söyledi.