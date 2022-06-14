‘TL’nin kaderi artık seçimlere bağlı olur’

TL’nin tüm spekülasyonlara açık bir durumda olduğunu düşünen analistler, liranın geleceğini seçim sonuçlarının belirleyeceğini söylüyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türkiye'de uygulanan ekonomi ve kur politikasına ilişkin riskler nedeniyle oluşan endişe ile Türk Lirası uzun süredir baskı altında. Geçen yıl yüzde 40 değer kaybeden TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 23.5'in üzerinde değer kaybetmiş durumda.

KIRILGAN BİR DURUMDA

TL'nin yılbaşından beri Euro karşısındaki kaybı ise yüzde 19.4'ü buldu. Üstelik bu hızlı değer kaybı Merkez Bankası'nın (TCMB) yılbaşından bu yana piyasaya 40 milyar doları aşan döviz satışı müdahalesine rağmen yaşandı. Geçen hafta yaşanan son savrulma uluslararası analistler tarafından ‘Politik amaçlarla bir ülkede merkez bankasının bağımsızlığının yok edilmesinin, o ülkenin para birimine inancı nasıl yok ettiğinin bir örneği' olarak yorumlanıyor.

ISRARI ZARAR VERİYOR

Türk Lirası'nın tüm spekülasyonlara açık, kırılgan bir durumda olduğunu vurgulayan Capital.com analisti Piero Cingari, 2023 seçimlerine kadar liranın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “tek adam yönetiminin elinde olacağını”, liranın geleceğini ise seçimlerin sonuçlarının belirleyeceğini söyledi. FXStreet'ten Yohay Elam ise “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yüksek enflasyon ortamında ve diğer merkez bankaları faiz artırırken faiz indirmekte ısrar etmesi TL'nin değerini daha da düşürebilir” dedi.

Önlemlerin hiçbiri döviz girişini teşvik etmiyor

Ekonomi yönetiminin tüm sorunlara önlem almak için farklı alanlarda attığı adımların TL’nin değer kaybını engelleyici bir etki yaratmadı. Dolar dün 17.2400 lirayı, Euro ise 18.1726 lirayı test etti. Reuters'e konuşan bir bankacı, “İçeride atılan adımların döviz açısından etkisi sınırlı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ileri bir tarihte yapacağını açıkladığı swap adımı hariç döviz girişi sağlayabilecek adım yok diyebiliriz. Bu şekilde döviz dengesine ilişkin sorgulama devam ediyor. TL’de satış baskının sürmesini bekliyorum” dedi.