TMO geri adım attı: Ekmek de zamlanacaktı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2 Ocak'ta duyurduğu hububat zammı kararından 'ekmek fiyatlarını da artıracağı' endişesiyle vazgeçti. Yapılan açıklamada 1 milyon 220 bin ton hububatın 2021 Aralık fiyatlarıyla satılacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 Ocak itibarıyla 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 Aralık fiyatlarıyla satacağını duyurdu.

TMO’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yapılan zamların yem ve ekmek fiyatlarında da artışa neden olacağı kaygısıyla geri alınıp, eski fiyatların geçerli olacağına işaret edildi.

Birkaç gün önce buğday, arpa ve mısırdan oluşan toplam 1 milyon 220 bin ton hububat ürününü ton başına 450 ile 700 TL aralığında zamlı fiyatla satışa sunulacağını duyuran TMO, geri adım atmış oldu.

KASIM VE ARALIK FİYATLARI DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her yıl olduğu gibi 2022 Ocak’ta da TMO satış fiyatlarında güncelleme yapılarak, ilgili un ve ekmek sektörleri ile paylaşılmıştır.

Ancak yapılan bu fiyat değişikliği bahane edilerek ekmek fiyatlarında yüksek oranda artış yapılması gerektiği gibi kamuoyunda yanıltıcı değerlendirmeler ve iç piyasa hububat fiyatlarındaki gerilemeler de dikkate alınarak;

• TMO'nun 2022 Ocak ayı hububat satışlarına 2021 Kasım ve Aralık fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alınmıştır.

• Bu kapsamda ekmeklik buğday satışlarına önceki aylarda olduğu gibi 2 bin 650 TL/ton, ekmeklik un satış fiyat taahhütlerine 185-200 TL/çuval, arpa satışlarına 2 bin 50 TL/ton, mısır satışlarına ise 2 bin 500 TL/ton fiyatlarla devam edilecektir.”

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