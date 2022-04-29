TMO’dan 100 bin tonluk ekmeklik buğday ithalatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün sona eren uluslararası ithalat ihalesinde alım yapmaya başlayarak yaklaşık 100 bin ton ekmeklik buğday satın aldı.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün sona eren uluslararası ithalat ihalesinde alım yapmaya başlayarak yaklaşık 100 bin ton ekmeklik buğday satın aldı.

Ticaret kaynakları, ihalede en düşük teklifin 25 bin ton buğday için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 412 dolar olduğunun ve teslimatın İskenderun limanına yapılacağının tahmin edildiğini söyledi.

İKİ İHALE AÇTI

TMO son teklif tarihi bugün olan iki buğday ithalat ihalesi açmıştı.

İhalelerden birinde halihazırda Türkiye’de bulunan 210 bin ton buğday, diğerinde ise Türkiye’ye sevkiyatı yapılmak üzere yaklaşık 270 bin ton buğday alınması öngörülüyor.

İhalelerde oluşan fiyatlar TMO’nun nihai onayına tabi olduğu için daha sonra değişebiliyor.

BU HAFTA AYÇİÇEK YAĞI DA İTHAL ETTİ

Öte yandan TMO, dün de 18 bin ton ayçiçek yağı ithal etmişti.

Ticaret kaynakları, ihalede 12 bin ton için teklifin Yayla tarafından verildiğini, teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,997 dolar olduğunu ve teslimatın Mersin limanına yapılacağının tahmin edildiğini söylemişti. (REUTERS)

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