TOKİ 250 bin konutu 2 yıl içinde bitirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ'nin 2 yıl içinde 250 bin konut yapacağını duyurdu. Ancak TOKİ'nin Aralık 2019’da sözünü verdiği 100 bin sosyal konut projesi hâlâ tamamlanmadı.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vatandaşa sosyal konut müjdesi adı altında Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 2 yıl içinde 250 bin konut yapacağını duyurdu. Ancak TOKİ'nin Aralık 2019'da sözünü verdiği 100 bin sosyal konut projesi hala tamamlanmadı. 12 Aralık 2019 tarihinde yapılan tanıtım toplantısında detayları Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 100 bin adetlik konut projesine toplam 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvurmuş, 81 ilde 221 proje hedeflenmişti. Aradan yıllar geçerken, vatandaşlar hala evlerine kavuşamadığı için TOKİ ile mahkemelik oldu.

PEŞİNAT PEŞİNDELER

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerini paylaşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TOKİ'nin 16 Aralık 2019'dan bu yana geçen 2.5 yılda yalnızca 63 bin 6 konut projesinin ihalesini yaptığını, 18 bin 97 konutun ise ihale aşamasında olduğunu açıkladı. İhalesi yapılmayan 15 bin 583 proje bulunurken, ihalesi iptal edilen proje sayısı ise bin 483 oldu. CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada, “Seçim arifesinde iktidar yeni bir konut projesi açıklıyor, 2019'daki projesini tamamlayamayan 15 binden fazla ihaleyi yapamayan ve bir bölüm ihalesi de iptal edilen TOKİ, iki yılda 250 bin konut üreteceğini öne sürüyor. Hazine'nin durumu ortada. Kasayı biraz olsun doldurabilmek için umut pompalayarak peşinat peşindeler” dedi.