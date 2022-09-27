TOKİ 396 konut için gizli ihale yaptı

TOKİ, 385 milyon liralık büyük bir ihaleyi daha kimselere duyurmadan özel olarak davet ettiği iki müteahhide verdi. İmzalanan sözleşmeye göre her bir daire için müteahhitlere 818 bin TL ödenecek. Arazi bedeli bu rakama dahil değil.

Yusuf DEMİR

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Açıkladığı son sosyal konut projelerinde ödemelerin memur maaşlarına endeksli olması nedeniyle eleştirilen TOKİ’nin tartışmalar sürerken Elazığ’da 396 konut için gizli saklı bir ihale gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

TOKİ, AKP’nin istediği ihaleyi istediği müteahhide verme aracı olarak kullandığı 21-b pazarlık maddesinin sağladığı avantajlarla ihaleyi ilana çıkmadan, yani kimselere duyurmadan gerçekleştirdi.

KAPALI KAPILAR ARDINDA DÜZENLENDİ

385 milyon 977 bin 574 TL yaklaşık maliyet hesaplanan ve 7 Temmuz 2022 günü Ankara’da kapalı kapılar ardında gerçeleşen ihale özel olarak davet edilen Denk Grup Enerji ve MFK Mühendislik iş ortaklığına verildi.

Tam adı “Elazığ İli Merkez İlçesi Aşağı Holpenk Mahallesi 5. Etap 396 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” olan ihale için, 9 Ağustos’ta imzalanan sözleşmede bedel 324 milyon TL oldu. Sözleşmeye göre 15 Ağustos’ta başlayacak iş 11 Nisan 2023’te yani depremden yaklaşık 3 buçuk yıl sonra tamamlanacak.

ORTALAMA DAİRE MALİYETİ 818 BİN TL

TOKİ’nin Elazığ’da yapacağı projede daire başı ortalama maliyet de dikkat çekti. Arazi bedeli dışında müteahhitlere her bir dairenin maliyeti 818 bin TL’ye malolacak.

DEPREMDEN İKİ BUÇUK YIL SONRA

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun deprem ve olağanüstü hallerde vatandaşların mağduriyetinin bir an evvel çözülmesi için istisna gösterdiği 21-b pazarlık usulünde düzenlendi. Elazığ’da büyük bir deprem yaşanmıştı ancak 24 Ocak 2020 günü Elazığ’da yaşanan 6.5 büyüklüğündeki depremin üzerinden yaklaşık iki buçuk yıl geçti.

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