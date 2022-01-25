Trendyol’da kontak kapatma eylemleri ülke geneline yayıldı

Trendyol'da kendi namına çalışan sözleşmeli teslimatçılar, hak edişlerine yapılan yüzde 11'lik zammı protesto etmek amacıyla dün İstanbul'da başlattıkları kontak kapatma eylemlerini bu sabah itibarıyla ülke geneline taşıdı. Trendyol, çalışanların hak edişlerinin 10 bin TL'nin altında kalmadığını söylerken, çalışanlar ise masraflar çıkarıldığında kendilerine 4 bin TL kaldığını aktardı.

Sozcu.com.tr

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Online alışveriş sitelerinden Trendyol’da zam uyuşmazlığı nedeniyle iş bırakma eylemleri sürüyor.

Maaşlarına yüzde 11 oranında zam yapıldığını belirten ve bunu protesto etmek için dün şirketin İstanbul Maslak'taki binası önünde toplanan Trendyol Express çalışanları, bugün de ülke genelinde kontak kapatma eylemine devam etti.

Sabahın erken saatlerinde farklı illerdeki çeşitli şube önlerinde toplanan çalışanlar, “Taleplerimiz karşılanana kadar tüm yurtta şube açılış saatlerinde toplanıyoruz, kontak açmıyoruz, yük indirmiyoruz, ateş ölçtürmüyoruz” açıklamasını yaptı.

‘EFSANE DİRENİŞ GÜNLERİ’ GÖNDERMESİ

Trendyol’un ‘Efsane İndirim Günleri’ şeklinde duyurduğu kampanya dönemlerine gönderme de yapan çalışanların ’24 Ocak Trendyol Süper Direniş Günleri başladı’ açıklamaları dikkat çekti.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından görüntüler de paylaşan çalışanlar, “Hakkımız olanı istiyoruz”, “Hava koşulları değil, sefalet zammı kontakları kapattı” ve “Haksız zam varsa kontak açmak yok” açıklamalarını yaptı.

TRENDYOL: MOTOKURYE DEĞİLLER

Ulaştığımız Trendyol kaynakları ise, kontak kapatan çalışanların bordrolu motokuryeler değil, sözleşmeli çalışan olduğunu, ticari araçlarla Trendyol adına paket dağıtan ve kendi nam ve hesabına çalışanlar olduğunu belirtti.

Kontak kapatma eylemindeki çalışanlara göre yapılan zam yüzde 11 iken, Trendyol tarafına göre ise bu oran yüzde 22.

Şu an eylemde olan çalışanların piyasa ortalamasının yaklaşık iki katı ücret aldığını belirten Trendyol kaynakları, bu çalışanların hak edişlerinin 10 bin TL’nin altında kalması durumunda bunun en az 10 bin liraya tamamlanacağı garantisini Trendyol’un kendilerine verdiğini ifade etti.

‘HAK EDİŞLERİ 10 BİN TL’NİN ALTINDA KALMIYOR’

Yani Trendyol kaynaklarına göre, dağıtılan paket sayısına göre yapılan ödemenin ardından çalışanlar arasında ücreti 10 bin TL’nin altında kalan olmuyor. Yüzde 22’lik zammın da bu hak ediş tutarı göz önüne alınarak yapıldığı belirtiliyor.

Trendyol kaynakları ayrıca, sözleşmeli olarak kendi araçlarıyla dağıtım yapan yaklaşık 6 bin kişi olduğunu, kontak kapatma eylemi yapan çalışanların ise 300-400 kişiyle sınırlı olduğunu ileri sürdü.

‘MASRAFLAR ÇIKARILDIĞINDA 4 BİN TL KALIYOR’

Şu an eylemde olan ve araçlarıyla dağıtım yapan çalışanlar ise, aylık gelirinin yüzde 11’lik zam sonrası 9 bin TL’den 10 bin TL’ye çıktığını ancak mazot, sigorta ve bakım masrafı gibi masraflar çıkarıldığında kendilerine kalan net tutarın 4 bin TL civarında olduğunu savundu.

Bu kapsamda, paket başına ücretin 6 TL + KDV’ye yükseltilmesi talep ediliyor.

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