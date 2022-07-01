TRT vatandaşın cebinden 24 milyar lira aldı

TRT’nin son 10 yılda elektrik faturaları ve bandrol ücreti için vatandaşın sırtından aldığı vergi 24 milyar TL’yi buldu.

Deniz AYHAN

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Gelirinin büyük bölümünü vatandaşın vergilerinden elde eden, tarafsızlığı tartışılan ve izlenme oranları da çok düşük olan TRT, 2021 yılında elektrik faturalarından 1 milyar 335 milyon 967 lira topladı. Bandrol ücretlerinden ise 3 milyar 423 milyon 117 bin lira gelir elde etti. TRT'nin son 10 yılda elektrik faturaları ve bandrol ücreti için vatandaşın sırtından aldığı vergi 24 milyar TL'yi buldu. TRT Genel Müdürlüğü, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer'in TBMM KİT Komisyonu'nda sorduğu gelir sorularına gelen yanıta göre TRT'nin 2011-2021 yılları arasındaki son 10 yılda enerji payı gelir toplamı 9.4 milyar TL'ye ulaştı.

BANDROL GELİRİ

TRT'nin bandrol gelirlerinden ise son 10 yılda 14.8 milyar elde etti. 2021'de ise 649 milyon 640 bin 576 TL reklam geliri sağlayan kurum, sponsorluk gelirlerinden ise 31 milyon 570 bin TL kasasına koydu. Program satış gelirleri de 2020 yılına göre yaklaşık 2.5 katı artarak 117 milyon 423 bin TL oldu.

Kesinti kaldırıldı

Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0.7 Enerji Fonu için kesinti yapılıyordu. Bu pay 21 Aralık 2021'de kaldırıldı. TRT, televizyondan radyoya, cep telefonundan ev sinema sistemine, akıllı kol saatinden bilgisayar ve tabletlere kadar çok sayıda cihazdan ise yüzde 16 ile yüzde 0.02 arasında değişen oranlarda bandrol ücreti alıyor.