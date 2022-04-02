TÜGİAD: Doğalgaz zammı sonrası üretim kaybı kaçınılmaz

Sanayide son bir yılda doğalgaz fiyatlarındaki artışın yüzde 680'e dayandığını söyleyen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "İş dünyası üretim ve yatırım planlaması açısından ciddi manada zorlanıyor. Üretim ve performans kaybı kaçınılmaz" dedi.

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Doğalgaz ve elektriğe gelen son zamlar sonrası sanayicilerin tepkisi büyüyor. Dün çimento, cam, seramik sanayicilerinin artan enerji maliyetlerinden dert yanmasının ardından bugün de Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nden (TÜGİAD) açıklama geldi.

Sanayide son bir yılda doğalgaz fiyatlarındaki artışın yüzde 680’e dayandığını belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Yükü iyice artan sanayicinin hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Artışlar gözden geçirilmeli” talebinde bulundu.

‘ANA GİRDİ KALEMİNDEKİ ARTIŞLARDAN KAÇINILMALI’

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçildiğini söyleyen Çevikel, “İş dünyası olarak bu süreçte en önemli beklentimiz, maliyetlerin düşürülmesi yönünde” dedi.

Çevikel, “Ülke ekonomimiz hassas bir dönemden geçerken üretici firmalar için maliyetleri düşürme odaklı destekler kadar maliyetleri yükseltecek enerji gibi önemli bir ana girdi kaleminde fiyat artışlarından kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Doğalgaz ve elektrikte özellikle son bir yılda ortaya çıkan sürekli artış tablosu, üretim ve yatırım planlaması açısından iş dünyasını ciddi manada zorlamaktadır” diyen Çevikel, “Haliyle işletmelerde üretim ve performans kaybı da kaçınılmaz olmaktadır” ifadelerine yer verdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN TEŞVİK BEKLENTİSİ

Öte yandan, ihracat odaklı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine giden yolun maliyet yükü azalmış bir üretim modeliyle mümkün olabileceğini de kaydeden Çevikel, şöyle devam etti:

“Yatırımların artması, üretim kapasitemizin yükselmesi için sanayicimizin üzerindeki maliyet yükünün azalması şart. Enerji fiyatlarında indirim beklediğimiz bir dönemde hayata geçirilen son fiyat artışının gözden geçirilmesini arzuluyoruz. Yüksek enerji maliyetlerinin önüne geçilmesi için enerji arzı güvenliğine odaklanılmasının ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artması adına yeni teşvik adımlarının atılmasının da hayati önem taşıdığını vurguluyoruz.” (DHA)

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