TUİK hesabıyla 85 milyonun hakkı yeniyor

Eski başkan Aydemir, TÜİK’in şeffaf olmayan yeni hesaplama yoluyla TÜFE’yi yıllık 3.3 puan düşük gösterdiğini iddia etti.

Erdoğan SÜZER

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Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyonu beklerken TÜİK Eski Başkanı Birol Aydemir'den çok kritik tespit ve uyarı geldi.

Aydemir TÜİK'in bazı hesaplama yöntemlerini değiştirip teknik ayrıntıları gizleyerek memur ve emekli zamları öncesinde şeffaf olmayan bir yola girdiğini söyledi. Yeni yöntemle birçok üründeki fiyat artışının düşük gösterildiğini belirten Aydemir, sosyal medya hesabından “İzah edilmeye muhtaç çok husus var. İktidar enflasyonla mücadeleyi bu şekilde yapmaya karar vermiş görünüyor. Yazık, çok yazık, 85 milyonun hakkı yeniyor” dedi.

Görev süresi dolmadan 2016 yılında emekliye ayrılmak zorunda kalan eski Başkan Aydemir TÜİK'in, yeni ürün grubu ve endeks değerleriyle yıllık enflasyonu aşağı çekiyor olabileceğini söyledi.

VERİLER GİZLENİYOR

TÜİK'in 409 ürünün ortalama fiyatı yerine 144 ürün grubunun fiyat endeksini açıklamaya ve piyasa fiyatlarını gizlemeye başladığını belirten Aydemir, “Veriler gizlenerek ENAG gibi alternatif enflasyon karşılaştırmaları engelleniyor. Veri gizlemenin memur ve emekli zamlarını etkileyecek mayıs ve haziran aylarına etki edecek şekilde yapılmasına ne diyelim?” dedi.

Aydemir, TÜİK'in enflasyonu düşük gösterdiğine ilişkin endişelerin yersiz olmadığını ifade ederken, yeni veride karşılaştırılabilir 57 üründen 42'sinde fiyatların daha düşük arttığını, bu azalışların tüketici fiyatlarını yıllıkta 3.3 puan, Ocak-Nisan dönemi için 1.6 puan daha düşük gösterdiğini söyledi.

FİYAT ARTIŞI AŞAĞI ÇEKİLMİŞ

■ Birol Aydemir, TÜİK'in eski ve yeni fiyat karşılaştırmalarında enflasyonu aşağı çeken birçok düşük fiyat örneği yakaladığını belirtirken, “Örneğin otel ücretlerinde eski fiyat artışı yüzde 189.3 iken yeni fiyat artışı sadece yüzde 66.9. Otel ücretlerindeki fiyat artışı ciddi şekilde aşağı çekilmiş” dedi. Aydemir, bazı ürünlerin fiyatlarının toplulaştırılarak tek kalemde verildiğini, ancak ortalama fiyatın alt bileşenlerin altında hesaplanarak enflasyonun düşük gösterildiğini belirtti.