‘TÜİK’İ kullanıp elimizdeki lokmayı alıyorlar’

Düşük enflasyon açıklayarak dar gelirlinin ekmeğini almaya çalıştıklarını belirten Balık, memur ve emekliden 100’er lira eksik ödendiğinde devletin kasasına 1.5 milyar lira para girdiğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Enflasyonu düşük açıkladığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde protesto eylemi yaparken polis tarafından yerlerde sürüklenip gözaltına alınan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Düşük enflasyon açıklayarak dar gelirlinin elinden ekmeğini almaya çalışıyorlar” dedi.

TÜİK'E KİM İNANIR?

SÖZCÜ'ye konuşan Mehmet Balık, 5 saatlik gözaltı uygulamasının ardından serbest bırakıldığını, kalp krizi sonrası damarlarına stent takılan sendika yöneticisinin ise hâlâ hastanede olduğunu söyleyerek, “TÜİK'e düşük enflasyon açıklatıp işçinin, memurun, emeklinin, dar gelirlinin lokmasını elinden almaya çalışıyorlar. Halk çarşıda, pazarda, mutfakta pahalılığı görmüyor mu, başka bir ülkede mi yaşıyor, bunlara kim inanır?” dedi. Balık, düşük açıklanan enflasyonla kişi başına memur ve emekliden 100 lira çalındığında devletin kasasına 1.5 milyar lira para girdiğini de söyledi.

15 MİLYON KİŞİNİN MAAŞI

TÜİK'in 15 milyon emekli ve memurun zammını belirlediğine dikkat çeken Mehmet Balık, protestoda TÜİK'in zammı düşük çıkarmak için enflasyonu çok düşük açıkladığını TÜİK önünden söylemek istediklerini belirterek “Bunu oradan söyletmediler ama herkes biliyor” diye konuştu.

Gözdağıyla sorun çözüldü mü?

Başkan Mehmet Balık, sendika yöneticisi Mücahit Dede'nin sert müdahale ve biber gazı yüzünden kalp krizi geçirdiğine işaret ederek, “Ben dahil 5 yöneticimizi gözaltına alıp 5 saat karakolda tuttular. Eylemi dağıtıp, sendikacılara gözdağı vererek sorun çözüldü mü” diye sorarak müdahaleye tepki gösterdi.

Emekçi hesabı sandıkta sorar

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, son 5 ayda temel gıdaya, elektriğe, doğalgaza zam yağdığını, akaryakıta günlük otomatik zam geldiğini belirtirken, “Sabit gelirli memur, emekli, işçi sabit olmayan zamlar yüzünden her gün daha da fakirleşirken maaş zamlarını TÜİK aracılığıyla düşük çıkarmaya çalışanlardan, bu halk, sandıkta hesabını soracaktır” dedi. Balık, “Hesap şu, TÜİK enflasyonuyla 15 milyon kişiye 1'er lira daha az zam yaptıklarında devlet 15 milyon TL kazanıyor. Maaş zammını 100'er lira düşürdüklerinde devletin kazancı 1.5 milyar liraya çıkıyor” diye konuştu.