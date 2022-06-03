TÜİK’te istifa depremi: Enflasyon açıklanmadan ayrılmış

TÜİK'te mayıs enflasyonunun açıklanmasının birkaç gün öncesinde enflasyonu hesaplayan birimin yöneticisinin istifa ettiği ortaya çıktı. TÜİK'in ilgili biriminde bir yönetici daha geçen ay içinde istifa etmişti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranları tartışma yaratırken, kurumdan üst düzey istifa haberi geldi.

Bloomberg’den Beril Akman’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, TÜİK’te tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki isim olan Mustafa Teke, birkaç gün önce istifa ederek görevinden ayrıldı.

Teke’nin yerine Yelda Ayaz’ın getirildiği öğrenilirken, TÜİK konuya dair yorum yapmadı.

TÜİK’te iki hafta önce de Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş istifa etmişti.

TÜİK mayısta aylık enflasyonu yüzde 2,98, yıllık enflasyonu yüzde 73,50 olarak açıklarken, ENAG'a göre mayısta aylık enflasyon yüzde 5,46, yıllık enflasyon yüzde 160,76 oldu. İstanbul Ticaret Odası da mayısta aylık enflasyonu yüzde 5,84, yıllık enflasyonu yüzde 87,35 olarak açıklamıştı.

TÜİK'in açıkladığı oran, piyasa beklentilerinin oldukça altında kalırken, her ay açıklanan ‘madde sepeti ve ortalama madde fiyatları' tablosunun yayımının durdurulması, TÜİK verilerine dair soru işaretlerini ve eleştirileri artırdı.

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