Turizmci kâra değil doluluğa oynayacak

Bu yıl Akdeniz Bölgesi’nin turizm sezonunda zorlanması bekleniyor, Avrupa'ya yüzde 30 daha uygun fiyata tatil paketi sunan turizmci bu pazarlarda 2019’u yakalamayı hedefliyor.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi sonrasında 2022'yi sıçrama yılı olarak gören turizm sektöründe Rusya-Ukrayna savaşının ardından taşların oynaması ile dengeler yeniden kuruluyor. İspanya ve Yunanistan'ın da bu yıl hızlı bir rekabete girmesi ile özelikle İngiltere ve Orta Avrupa pazarına yüzde 30 daha uygun fiyata tatil seçeneği sunan Türk turizmcisi, Rusya ve Ukrayna boşluğunu İngiltere ve Avrupa pazarında telafi etmeye çalışacak.

Sektör temsilcileri 2019 ayarlarına dönmeye çalışılan bu dönemde, önceliklerinin doluluk olduğunu belirtirken, bazı pazarlarda 2019 rakamlarına dönülebileceğine dikkat çekiliyor. Rusya'dan doğacak boşluğu doldurmanın çok mümkün olmadığını kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “Kâr marjımızı iyice düşürerek yine kârlılığa değil de doluluğa oynayalım bu sene diye daha rekabetçi fiyatlar ile İspanya, İtalya'dan turist almaya çalışıyoruz. Onlardan yüzde 30 daha ucuzuz” dedi.

ANTALYA ZORLANACAK

Avrupa'da ve özellikle İngiltere pazarında sektörün hızlı çalışmalara imza attığını ve kapasitelerin arttığını kaydeden Bülbüloğlu, “Hem Antalya uçuşları hem Dalaman uçuşları arttı. İngiltere'den ek uçuşlar konuldu, oradaki tur operatörleri kapasiteleri artırdılar. Bunun dışında Orta Avrupa bizim için önemli pazar. Hollanda, Belçika ve İskandinav pazarlarında da büyümeye çalışıyoruz” dedi.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, Akdeniz Bölgesi ile Antalya'nın bu yıl zorlanabileceğini sözlerine ekledi.

Hedef geçen yılı yakalamak

Bu yıl Rusya pazarının minimum seviyede geleceğini düşünerek hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, “Temel hedefimiz geçen seneki rakamları tutturmak ama bunda da zorlanabiliriz. Ukraynalıların yerini İngilizler, Rusya'nın yerini batı Avrupalılar alabilir, altında da kalabiliriz” dedi.

İngiliz turistte 2019 yakalanır

Sektörün bu sezon Avrupa pazarına odaklandığını kaydeden Hilton Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, “İngiltere çok kuvvetli geliyor. Avrupa ve İngiltere'den gelecek turistlerin BDT ülkelerinden gelen kayıpları karşılaması imkansız. İngiltere pazarında 2019 yakalanır” dedi.

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