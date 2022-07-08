Turizmcilerin Bodrum isyanı

'Oteller doldu, rezervasyonsuz gelmeyin' şeklinde beyanat veren turizmcilere kızan Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Bu şekilde açıklamalar insanları farklı bölgelere yönlendiriyor. Doluluklar yeterli değil" dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı için beklenen hareketlilik başladı ancak turizmciyi memnun etmedi.

Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Turizmci kendi ayağına kurşun sıkıyor. Hatta önüne gelen mikrofona ‘oteller doldu, rezervasyonsuz gelmeyin’ diye konuşan arkadaşların kendi otellerinin de söyledikleri gibi dolu olmadığı da ayrı bir gerçek” dedi.

Karcılıoğlu, “Bu tür söylemler otellerimize yapılmış en büyük ihanettir” derken; Bodrum sahillerinde eski bayramlara göre sessizliğin hakim olması da dikkat çekti.

‘ABARTILI AÇIKLAMALAR TURİZME İHANET ETMEKTİR’

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili öncesinde turizmciler beklentilerini ve hedeflerini SÖZCÜ'ye anlattı.

Bodrum’da başlayan hareketliliğin yanlış yorumlanmaması ve abartılmaması gerektiğini belirten turizmciler gerçek dışı açıklamalardan kaçınmaları gerektiğini belirttiler.

“Özellikle konaklama sektörü içerisinden bazı arkadaşların bu tür gerçekdışı beyanatlarını kınıyorum” diyen Karcılıoğlu, ” Evet, maliyetlerinin altında sadece sıcak paraya olan ihtiyaçtan satılan odalarda gözle görülen bir doluluk olabilir ama bunu ayakları yere basan gerçek maliyetlerle oda satmayan çalışan tesislerimiz için söylememiz mümkün değil” diye konuştu.

YANLIŞ BEYANATLAR FARKLI YERLERE YÖNLENDİRİYOR

“Kısaca genel olarak bu bayram periyodunda ortalama dolulukta yüzde 60-65’i yakalayabilirsek büyük bir başarı yakalamış oluruz” diyen Karcılıoğlu, şöyle devam etti:

“Bu arada sıkışık trafik ve insan sayısındaki artışın gerçekte son 2 senedir ikinci konutlara olan yoğunluğun hepsinin otelleri doldurduğu anlamına gelen bu gerçek dışı beyanatlar, Bodrum'a gelme planı yapan insanları başka bölgelere yönlendiriyor.

Bu söylemler ‘bak Bodrum otelleri doluymuş sen niye dolduramadın” eleştirisi alan profesyonel yöneticilerimize büyük darbe vuruyor ve hükümetin bu ifadelere bakarak vergi memurlarını otellere yönlendirmesine neden oluyor.

Zaten sıkıntıda ve büyük bir borç yükü altında olan otellerimiz böylece gerçekdışı beyanatların altında kalıyorlar.”

‘ARAYAN SORAN ÇOK, GELEN YOK’

Yalıkavak Mahallesi'nde pansiyon işletmeciliği yapan evli ve iki çocuk annesi Ayşen İnci, “Kurban Bayramı rezervasyonu için eskiden çok insan arardı şimdi arayanlar yüzde 50 azaldı” dedi.

“Arayan soran çok ama fiyatları duyunca bir başka bayrama erteleyelim diyorlar” diyen İnci, şöyle konuştu:

“Yıllardır tatile gelen pansiyonumuza adeta abone olan insanlar var, yarısından fazlası ekonomik durumları iyi olmasına rağmen gelemediler.

Biz aşırı mazot, girdi ve giderlerimize oranla yüzde 30 zam yapabildik, neredeyse masrafımızı karşılamak amacıyla pansiyonu doldurmaya çalışıyoruz. İlçede doluluk oranı yüzde 100 diyenler var, vallahi bu bizde yok, kime sorduysak yüzde yüz dolu olanı da bulamadık, lahmacun gibi hayal satıyorlar galiba.”

‘YAZLIĞA GELENLERİ TURİST GÖRMEK DOĞRU DEĞİL’

Öte yandan, arife günü, yani bugün Bodrum sahillerinde eski bayramlara göre sessizlik hakim olduğu görüldü.

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği'nin Genel Sekreteri Bodrumlu turizmci Galip Gür “Bodrum her bayramda mutlaka yoğunluk yaşar. Bu bayramda da yoğunluk yaşanması normaldir. Ancak Bodrum yüzde 100 dolu diyebilmemiz için rezervasyon sistemlerinde yer aradığımız zaman hiçbir sonuç almamamız lazım ancak şu anda bayram ortasında 1 gece bile yer baktığımızda birçok tesiste yer var görünüyor” dedi.

“Ayrıca Bodrum’da artık çok büyük bir yerleşik nüfus var şu anda herkes yazlık evine gelmiş veya gelme hazırlığı içersinde, dolayısı ile bu yoğunluğu Bodrum’a gelen turist sayısı ile karıştırmamak lazım” diyen Gür, şöyle devam etti:

“Daha önceki yıllardaki bayramlara göre bu bayramın biraz daha az yoğunlukta geçeceğini tahmin ediyorum.Bayramın birinci gününden sonra herkes kurbanı kestikten sonra tam doluluğa ulaşır diye düşünüyorum. Ama yüzde 100 dolu demek yanlış olur. Her zaman iptaller olur. Dolayısıyla rezervasyon yapmadan gelmeyin demek daha doğru olur.”

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