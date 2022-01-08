Türk Metal rest çekti: O masadan bir daha kalkarsak meydanları dar ederiz

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "MESS’e sesleniyorum, gelin bu kez işi bitirelim. Gerekiyorsa günlerce o masadan kalkmayalım. 130 bin metal emekçisini mutlu edelim. Çünkü o masadan bir daha kalkarsak, tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırız. O meydanları dar ederiz" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da Türk Metal Sendikası 3 Nolu Şube’nin 5. Olağan Genel Kurulu toplantısına katılan Genel Başkan Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) seslendi.

Kavlak, “Şimdi, buradan MESS’e sesleniyorum, gelin bu kez işi bitirelim. Gerekiyorsa günlerce o masadan kalkmayalım. 130 bin metal emekçisini mutlu edelim. Gelin, o masadan bir daha kalkmayalım. Çünkü o masadan bir daha kalkarsak, bu sefer o yüzbinleri Bursa'da toplarız. O da yetmezse, İzmir'de toplarız. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırız. O meydanları dar ederiz” dedi.

‘KOCAELİ’DEKİ SELİN GÜMBÜRTÜSÜYLE GELİYORUM’

Türk Metal Sendikası, MESS ile yürüttüğü grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, anlaşma sağlanamamış ve grev kararı almıştı.

Sendikanın büyük İzmit mitinginin ardından MESS yeniden görüşme talebinde bulunmuş, taraflar Çarşamba günü yeniden masaya oturmuştu. MESS, ilk altı ay için yüzde 8.81 enflasyona karşılık verdiği zam oranını yüzde 21 olarak güncellemiş, teklif yeterli bulmayan sendika masadan kalkmıştı.

MESS’in dün akşam yaptığı çağrı üzerine, pazartesi günü saat 18:00’da kendisinin de masaya oturacağını aktaran Kavlak, “Sizden aldığım güçle, sizin verdiğiniz destekle, bu işi sizin istediğiniz şekilde bitirmeden o masadan kalkmayacağım” dedi.

“Bu sözleşme yalnızca zam oranıyla bitmiyor” diyen Kavlak, “Halen masada 8 maddemiz var. Bunun başka bir yolu yok. Kaldırın masadan o maddeleri. Kocaeli'ndeki o selin gümbürtüsüyle birlikte artık o masaya ben geliyorum. O meydandan, bu salondan aldığım güçle o masaya ben geliyorum. Ya hakkımızı verecekler ya da Kocaeli'nden gelen o sele kapılıp sürüklenip gidecekler” diye konuştu.

‘BİZ ÇİP KRİZİNİ ASLA BAHANE ETMEDİK’

Kavlak, “Biz, üretimin durmasına yol açan çip krizini, demokratik eylemlerimiz için asla bahane etmedik. Biz, 40 bin arkadaşımız evlerinde diye, eylemlerimizden, mücadelemizden hiç geri durmadık. Biz, fabrikalar duruyor diye, üretimden gelen gücümüzü ortaya koyamadık ama her yerde alanlara çıktık, gücümüzü ortaya koyduk. Taslağımızdan bir adım bile geri atmadık. Grev kararımızı aldık, son mermimiz olan uygulama kararını da sona sakladık” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM İÇİN YETERLİ Mİ, ASLA’

MESS’in köprüleri atmak yerine, masada buluşmak ve sorunu çözmek yolunda önemli bir adım attığına dikkat çeken Kavlak, şöyle konuştu:

“Sözleşmemizin birinci altı ayı için, geçmişe dönük yüzde 8,8 enflasyona karşılık bize, yüzde 21 oranında artış önerdi. İkinci altı ay için önerdiği artışla birlikte yıllık bazda sözleşmemiz toplamda yüzde 50,45'e geldi. Sosyal haklar için de, daha önce teklif ettiği yüzde 19'u yüzde 25 olarak revize etti.

Peki, bu bizim için yeterli mi? Asla… Bunu iyi niyetli bir teklif olarak görüyoruz ama sözleşmenin makul bir noktada bitmesi için asla yeterli görmüyoruz, görmeyeceğiz.”

‘MASADA HÂLÂ 8 MADDEMİZ VAR’

Sözleşmenin yalnızca zam oranıyla bitmediğini ifade eden Kavlak, “Halen masada bizim 8 maddemiz var, onlar daha duruyor. Bunlar masada dururken, biz ücrete ilişkin maddeye geçemeyiz, geçmeyiz. Bunu herkes böyle bilmelidir. Herkes bir şey daha bilmelidir, bunlar o masada dururken, ben o masaya oturmam” diye konuştu.

METAL İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

Genel Kurul’da üyelerden gelen sorulara da açıklık getiren Pevrul Kavlak, taleplerini ise şöyle dile getirdi:

• Biz, birinci altı ay için, taslağın tamamını istiyoruz. Taslağımızdaki yüzde 29,57'yi talep ediyoruz. Yani MESS ortalamasına brüt bin 882 lira, nette de yaklaşık bin 500 lira talep ediyoruz. İkinci altı ay için de yüzde 36 istiyoruz. Bu da yaklaşık brüt 2 bin 970 liradır. Bunun da getirisi, Yine yaklaşık net 2 bin 500 liradır.

• Böylece, yıl bazında kümülatif olarak 4 bin 852 lira brüt, yaklaşık 3 bin 900 lira da net zam istiyoruz. Bu da yıllık bazda yüzde 76,21 oranına denk geliyor. Bütün bunlara, ücretimizin asgari ücret kadarının vergiden muaf olmasının getirdiği yaklaşık yüzde 7.6'lık getiri de dahil değildir.

• Bizim teklifimiz budur. Bazı arkadaşlarımız, ikinci yıl için istediğimiz yüzde 36 oranını sabit bir oran olarak algılamışlar. Yani bizim, enflasyon ne olursa olsun, yalnızca yüzde 36 oranında bir zam istediğimizi düşünmüşler.

• Bu talep ortalama bir orandır. MESS bize ikinci altı ay için gerçekleşecek enflasyonu vermek istemese de, biz yüzde 36'yı talep ediyoruz. Yani bu durumda, ikinci 6 ay enflasyonu yüzde 36'nın altında olursa, biz kârdayız. Refah payımızı almış olacağız. Üstünde olursa, örneğin enflasyon 38 ya da 40 oldu, biz o zaman gerçekleşen bu oranı alacağız. Yani 38 ise 38, 40 ise 40 alacağız.”

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