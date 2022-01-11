Türk Metal Sendikası Başkanı: MESS masaya getirdiği karşı tekliflerin tamamını geri çekti

Uzun süredir devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili MESS ile yapılan son toplantının sonucunu aktaran Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, "Toplantıda daha önce üzerinde anlaşma sağlanamayan parasal olmayan 44 madde ve yönetmelikler üzerinde mutabakat sağlanmıştır. MESS masaya getirdiği karşı tekliflerinin tamamını geri çekmiştir. Buna karşılık bizim taslağımızdaki 8 maddelik teklifimiz hala masadadır" dedi.

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Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 12 Ekim 2021 günü başlayan ve 130 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri grev kararıyla sonuçlanmıştı. Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak görüşmelerle ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.

“MUTABAKAT SAĞLANDI”

Kavlak, “MESS'in çağrısı üzerine bugün saat 18'de MESS Genel Merkezinde yaptığımız toplantı, saat 23'de sona ermiştir. Toplantıda daha önce üzerinde anlaşma sağlanamayan parasal olmayan 44 madde ve yönetmelikler üzerinde mutabakat sağlanmıştır” açıklamasında bulundu.

“MESS KARŞI TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEKTİ”

Kavlak açıklamasının devamında, “MESS masaya getirdiği karşı tekliflerinin tamamını geri çekmiştir. Buna karşılık bizim taslağımızdaki 8 maddelik teklifimiz hala masadadır. Görüşmelere yarın saat 19.30'dan itibaren parasal maddeler üzerinden devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Üyelere de uyarıda bulunan Kavlak, “Sizlerden sendikamızdan gelmeyen hiçbir habere itibar etmemenizi rica ediyoruz” dedi.

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