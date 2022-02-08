Türkiye enflasyonda Venezuela’yı bile geçti

Türkiye'de aylık bazda enflasyon, aralık ve ocak ayında dünya enflasyon liginin zirvesindeki Venezuela'yı bile geride bıraktı.

Emre DEVECİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP yönetiminde Türkiye, yüksek enflasyonda Venezuela’yı bile geride bıraktı.

Türkiye’de aralık ve ocak aylarında enflasyon, dünyada enflasyon liginde birinci olan Venezuela’nın oranlarını geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayında Türkiye’de aylık tüketici enflasyonunu yüzde 13,58 olarak açıklamıştı.

Reuters’ın Venezuela Merkez Bankası verilerinden aktardığına göre, Venezuela’da aralıkta aylık enflasyon yüzde 7,6 oldu.

TÜİK ocak ayında Türkiye’de aylık enflasyonu yüzde 11,1 olarak açıklarken, Venezuela’da oran yüzde 6,7 oldu.

Böylece, son iki ayda Türkiye, enflasyonda Venezuela’yı bile geçmiş oldu.

Türkiye’de yıllık enflasyon, ocakta yüzde 48,69 ile 20 yılın zirvesini görmüştü.

BEŞ AYDIR TEK HANEDE

Öte yandan, Venezuela’da aylık enflasyon hızı, üst üste beşinci ayda yavaşlama kaydetmiş ve tek hanede kalmış oldu.

Venezuela’da ulaştırma grubunda aylık fiyat artışı yüzde 13 olurken, eğitimde yüzde 9,7, telekomünikasyonda yüzde 9,5 olarak açıklandı.

Aralıkta yüzde 686,4 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 472’ye geriledi.

Reuters, hükümetin yurt içinde döviz kullanımına dönük kısıtlamaları gevşetmesinin, bolivar cinsi harcamaları ve kredileri kısmasının enflasyondaki düşüşte etkili olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, Venezuela’nın petrol üretimi ve ihracatının İran, Çin ve Rusya’nın destekleriyle tekrar yükselişe geçmesi de 2021 yılında kaydedilen yüzde 4’lük ekonomik büyümede etkili oldu.

VENEZUELA HİPERENFLASYONDAN ÇIKTI

Dünyada yüksek enflasyon dendiğinde ilk akla gelen ülke Venezuela. Öyle ki, Latin Amerika ülkesinde yıllık enflasyonun geçen yıl yüzde 686,4’e gerilemesi, olumlu bir gelişme olarak dünyada yankılandı.

ABD ablukası nedeniyle ekonomisi büyük bir çöküş yaşayan Venezuela’da 2020’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 2959,8 olarak açıklanmıştı.

Geçen yıl aylık bazda en yüksek enflasyon oranının Ocak 2021'de yüzde 46,4 olarak kaydedildiği ülkede, hiperenflasyondan çıkış şartlarından biri olarak kabul edilen üst üste 12 ay yüzde 50'nin altında enflasyon koşulu sağlanmış oldu.

İlginizi Çekebilir Isparta neden karanlıkta kaldı, mağdur vatandaşlar ne yapmalı?

İlginizi Çekebilir Benzine de zam geliyor

İlginizi Çekebilir Moody's uyardı: Fed faiz artırırsa Türk bankaları da zarar görebilir