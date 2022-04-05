‘Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir’

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na 2021 yılı içerisinde yapılan para aklama bildirimlerinin toplamının bir önceki yıla göre iki kat arttığına dikkat çekti. Özkan, "Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kara para aklama operasyonlarının Türkiye üzerinden yürütülmesi ihtimali dikkate alınmalı. Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM’ye verdiği önergede MASAK'a yapılan bildirimlerin başında ‘para aklama’ bağlantılı olarak yasadışı bahis ve kumar oynatmanın ilk sırada yer aldığını söyleyen CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, 2021 yılında yapılan toplam 515 bin 627 ihbarın 502 bin 237 adetinin ‘aklama’ konusunda olduğunu belirtti.

HER GEÇEN SENE DAHA DA ARTIYOR

Diğer bildirimlere göre, ‘aklama’ suçu içeren ihbarların her geçen sene daha da arttığına dikkat çeken Özkan, “Para aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında 594 milyon TL, 108 milyon dolar, 193 milyon Euro, 4 milyon sterlin, 2,5 kg altın, 8 milyonluk kripto varlık, 1.8 milyonluk hisse senedi ile ilgili işlemler durdurulmuştur” dedi.

GRİ LİSTEDEYİZ

2021 Ekim ayında Türkiye'nin, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda gri listeye alındığını ifade eden Özkan, “Ülkemizin ağır ifadelerle de eleştirildiği raporda kara paranın aklanmasının engellenmesi konusunda Türkiye yetersiz kalmıştır ve ülkemiz itibar kaybına uğramıştır. CHP tarafından sunulan araştırma önergesi ise AKP ve MHP oyları ile kabul edilmedi” ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DİKKAT

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ile birlikte, kara para aklamanın gündeme gelebileceğine işaret eden Özkan, “Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kara para aklama operasyonlarının Türkiye üzerinden yürütülmesi ihtimali dikkate alınmalıdır. Yakın zamanda Suriye savaşı esnasında yapılan para trafiği bilgileri, yetkili kuruluşlar tarafından kamuoyu ile tam olarak paylaşılmamıştır. Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir ‘Kara listeye alınabiliriz'

İlginizi Çekebilir Kara para ile uluslararası mücadele ve Türkiye