Türkiye’den AB ile yaşadığı ilaç anlaşmazlığında yeni karar
Türkiye, AB ile ilaç anlaşmazlığına dair Dünya Ticaret Örgütü nezdinde tahkim süreci başlatacağını açıkladı.
Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile ilaçlar konusunda yaşadığı anlaşmazlığa ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde tahkim süreci başlatacağını açıkladı.
Anlaşmazlıkların çözümünde nadir kullanılan alternatif bir yöntemin denenmek istendiğinin işareti verildi.
BU YÖNTEM DAHA ÖNCE BİR KEZ KULLANILMIŞTI
WTO’ya gönderilen açıklamada, “Türkiye, bu açıklamayla Anlaşmazlık Çözüm Organı’nı 25. madde kapsamında tahkim sürecini başlatma kararına dair bilgilendiriyor” ifadeleri yer aldı.
WTO’nun anlaşmazlık çözüm organının internet sitesine göre bu tür bir yöntem daha önce yalnızca bir kez kullanıldı. (REUTERS)