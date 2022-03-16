Türkşeker pancar avans fiyatını artırdı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), daha önce 1 tonda 800 TL olarak açıklanan 2022 yılı pancar avans baz alım fiyatının 1 tonda 1000 TL olarak güncellediğini bildirdi.

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Türkşeker’den yapılan yazılı açıklamada, 19 Ocak 2022 tarihinde 800 TL/Ton olarak açıklanan şeker pancarı avans fiyatının yüzde 25 artırılarak bin TL olurken prim ve ek ödemelerle şeker pancarı avans fiyatı bin 100 TL olduğu belirtildi.

Pancar üreticisinin artan girdi maliyetleri karşısında korumak için daha önce 800 TL/Ton olarak açıklanan 2022 yılı pancar avans baz alım fiyatını bin TL/Ton olarak güncellediği kaydedilen açıklamada, ayrıca 25 TL/Ton olarak açıklanan kota tamamlama primini iki katına çıkararak 50 TL/Tona yükselttiği ifade edildi.

Bu kapsamda 50 TL/Ton kota tamamlama primi, 50 TL/Ton yaş pancar posası bedeli ile birlikte 2022-2023 üretim dönemi şeker pancarı avans fiyatı bin 100 TL/Ton olduğu belirtildi.

KESİN FİYAT HASAT ÖNCESİ AÇIKLANACAK

Pancar alım kesin fiyatı ise, ekonomik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacağı ifade edildi. (DHA)

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