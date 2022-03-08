Ucuz elektrik üretene ceza

Yeni düzenlemenin elektrikte yerli üretime zarar vereceği belirtiliyor. Yeni karara göre, elektriği yerli ve doğal kaynaklarla üretenler, yurtdışından pahalı kömür ve doğalgaz ithal edip elektriği çok pahalıya üretenlere ‘destekleme bedeli’ ödeyecek.

Erdoğan SÜZER

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Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli üretimi destekleme sözü veren hükümet, tam tersi bir kararla yerli, temiz ve ucuz kaynaklarla elektrik üreten firmaları cezalandıran bir düzenleme çıkardı. Yeni karara göre, elektriği yerli ve doğal kaynaklarla üretenler, yurtdışından pahalı kömür ve doğalgaz ithal edip elektriği çok pahalıya üretenlere ‘destekleme bedeli' ödeyecek. İthalat maliyetlerinin bugün olduğu gibi olağanüstü düzeyde arttığı dönemlerde uygulanacak yöntem, vatandaşın kullandığı pahalı elektriği ucuzlatmayacak, ancak daha fazla zamlanmasını kısmen de olsa önleyecek. Şirketleri rahatlatmak için kullanılan bu yöntemin, normal dönemlerde vatandaşın pahalı elektrik kullanmasını önlemek için niçin kullanılmadığı merak ediliyor.

6 AYLIK SÜRELER

Yeni düzenleme, cumartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li milletvekillerinin önergesiyle Elektrik Piyasası Kanunu'na eklendi. Düzenlemeye göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik üretiminde kullanılan kömür ve doğalgaz fiyatlarının aşırı yükselmesi ya da elektrik santralleri arasındaki kaynak maliyet farkının makul olmayan düzeylerde artması halinde, 6 aylık sürelerle destekleme bedeli belirleyebilecek. EPDK'nın belirleyeceği bedel, ithal girdi kullanmadığı için düşük maliyetle elektrik üreten rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden tahsil edilip, ithal kömür ve ithal doğalgazla pahalı elektrik üreten santrallere ödenecek.

VATANDAŞA DEĞİL ŞİRKETLERE DESTEK

■ Yerli kaynaklardan ucuza üretilen elektriği hükümet yüksek fiyattan alıp tüketiciye yüksek fiyattan satarak destek aktarıyor. Halk pahalı elektrik faturaları altında ezilirken akla gelmeyen ‘destekleme bedeli' şirketler zorda kalınca apar topar Meclis'ten geçirildi. Gerekçede, destekleme bedeliyle yeni zamların kısmen önlenebileceği ifade edildi.