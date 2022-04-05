Uğur Şahin’in maaşında büyük artış

Corona virüsü aşısını bulan Biontech şirketinin CEO'su Uğur Şahin'in yıllık maaşı pandemi sonrası neredeyse 4 katına çıkarak 2020-2021 döneminde 30,8 milyon dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Aşı şirketlerinin CEO’ları corona virüs pandemisi döneminde dünyanın en zenginleri listelerine girdi. Bu dönemde hisse değerlenmeleri nedeniyle milyarlarca dolarlık servete ulaşan CEO’ların maaşlarında da büyük artış gerçekleşti. Dünya üzerindeki yoksul ülkelerin aşıya erişememesi nedeniyle CEO’ların kazandığı büyük paralar tartışma konusu oldu.

Financial Times’ın aktardığı bilgiye göre, Biontech CEO’su Uğur Şahin’in maaşı pandemi öncesine göre üç kat artarken Şahin hisseleri sayesinde dünya üzerindeki en zengin Türk oldu. Şahin’in maaşı 2020-2021 döneminde 30,8 milyon dolara yükseldi. Şahin, 2018-2019 döneminde 8,5 milyon dolar ödeme almıştı.

100 MİLYON DOLARI AŞTI

mRNA aşırı üreten Pfizer, BioNTech ve Moderna’nın üst düzey yöneticileri, bu şirketler tarafından corona virüse karşı geliştirilen mRNA aşılarının büyük ticari başarısı nedeniyle pandemide toplamda 100 milyon dolardan fazla maaş almış oldu.

Uğur Şahin’in ve diğer üst düzey yöneticilerin, maaştan elde ettiği gelirin yanında temettü ödemeleri ve hisse satışlarından elde ettiği gelirler de bulunuyor.

MODERNA VE PFIZER CEO’LARI DA ZENGİNLEŞTİ

Bunun yanında Moderna CEO’su Stéphane Bancel 5,4 milyar dolarlık, BioNTech CEO’su Şahin ise 8,1 milyar dolar değerindeki hisselerle birlikte dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralara tırmandılar.

Pandemide maaşına en çok zam alan yönetici ise aşıyı Biontech’le birlikte piyasaya süren Pfizer CEO’su Albert Bourla oldu. 2018-2019 döneminde 27,7 milyon dolar kazanan Bourla’nın maaşı 2020-2021’de 45,3 milyon dolara çıktı. Bourla 2019’da CEO’luk görevine terfi etmişti.

BANKACILIK SEKTÖRÜNE YAKLAŞTI

Corona virüs pandemisi nedeniyle ilaç sektörü dünya üzerindeki en kârlı sektörlerden biri olma yoluna girdi.

Londra merkezli bir düşünce kuruluşu High Pay Centre’ın yöneticisi Luke Hildyard, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America gibi Wall Street devlerinin genel müdürlerinin hala ilaç şirketlerinin yöneticilerinden daha fazla kazandığını ancak bu farkın daraldığını söyledi.

‘KRALİYET SERVETİ İNŞA ETTİLER’

Bazı uzmanlar ise ilaç şirketlerini pandemiden haksız kazanç sağlamakla suçluyor. Aşıların bulunmasından bu yana yoksul ülkelerde aşılara düşük maliyetli erişim sağlanması için herhangi ciddi bir adım atılmadı. Ancak aşı üreten üst düzey yöneticiler büyük paralar kazanmaya devam etti.

Düşünce kuruluşu Public Citizen’de ilaçlara erişim konusunda kampanya yürüten Steve Knievel, “Bancel, Bourla, Şahin ve diğer aşı kralları, aşı ayrımcılığını yönlendiren ve tekelci bir iş modeline dayanan bir kraliyet serveti inşa ettiler” dedi.

ŞAHİN DÜNYA ÜZERİNDE YAŞAYAN EN ZENGİN TÜRK

Öte yandan Biontech CEO’su Uğur Şahin, corona virüs aşısından kazandığı para ile birlikte dünyanın en zengin Türk’ü olmayı da başardı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Uğur Şahin, 8,14 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin 232’nci kişisi konumunda bulunuyor.

Şahin'in serveti, BioNTech hisselerindeki yükselişe paralel olarak Ağustos 2021'de 19 milyar doları aşmıştı ancak daha sonra hisse değerindeki düşüşe paralel olarak Şahin'in serveti de geriledi.

2022'DE AŞIDAN 17 MİLYAR EURO KAZANABİLİRLER

Corona virüsü vakalarındaki düşüşe paralel olarak aşı satışlarının azalması beklenirken, şirketin gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi bekleniyor.

BioNTech’in 2022’de 2,4 milyar adet Covid19 aşı siparişi aldığı ve buradan 13 ile 17 milyar Euro arasında gelir beklediği aktarıldı.

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