Ukrayna mısır ve ayçiçeği üretimini azaltacak
Ukrayna'nın Ziraat Üreticileri Sendikası Başkan Yardımcısı Denys Marchuk, bu yıl daha fazla tahıl ekeceklerini, mısır ve ayçiçeği üretimini ise azaltacaklarını söyledi.
Ukrayna’nın Ziraat Üreticileri Sendikası Başkan Yardımcısı Denys Marchuk, Rusya’nın işgali nedeniyle 2022 yılında muhtemelen mısır, ayçiçeği ve kolza üretiminde düşüş yaşanacağını açıkladı.
Marchuk, bunların yerine karabuğday, yulaf, akdarı gibi tahıl ürünlerinin tercih edilmesinin olası olduğunu ifade etti.
DÜNYANIN BAŞLICA ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARINDAN
Ukrayna dünyanın başlıca tahıl ve bitkisel yağ üretici ve ihracatçılarından biri konumunda ancak yetkililer ve çiftçiler işgal nedeniyle 2022 hasadında ve ihracatında düşüş yaşanacağını tahmin ediyorlar.
Marchuk, yerel televizyona yaptığı açıklamada, “Yazın hasadı beklenen bahar mahsulleri önemli kazandı çünkü (ileride) ne yaşanacağını bilemiyoruz” dedi.
Marchuk, “Nüfusun ve ordunun beslenebilmesi için karabuğday, bezelye ve Ukrayna’ya gıda sağlanması için hasat edilebilecek ürünlere öncelik verilecek” dedi. (REUTERS)