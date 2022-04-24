Ukrayna’da yıkımın bedeli 600 milyar dolar

Ukrayna Rusya savaşının faturası ortaya çıkmaya başladı. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, ülkenin yeniden inşası için hükümetin yaklaşık 600 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca ülkenin kısa vadede 5 milyar dolara ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Washington’da bu hafta bir araya gelen dünyanın üst düzey finans yetkilileri, Rusya-Ukrayna savaşının artan ekonomik maliyeti ve Ukrayna’nın yeniden inşası için büyük bir fatura ile karşı karşıya kaldı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal perşembe günü Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıda, Ukrayna’nın yeniden inşası için hükümetin yaklaşık 600 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

IMF yöneticileri ise Ukrayna’nın ortaya çıkan acil harcamalar nedeniyle kısa vadede aylık 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu duyurdu.

‘YENİ BİR MARSHALL PLANI’

Başbakanın konuşmasının ardından iki uluslararası finans kurumu ve birkaç hükümet Ukrayna’ya katkı sözü verdi. Ancak sonrasında yapılan yorumlarda yetkililer, gerekli finansmanı bulmak için önlerinde çok yol olduğunu belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso cuma günü verdiği bir röportajda, “Artık uluslararası toplumun büyük seferberliğini göreceksiniz. Herkes, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra olanlar gibi, Ukrayna için yeni bir ‘Marshall planı’ düşünüyor” dedi.

DİĞER ÜLKELER DE ZORDA

Ancak batılı ülkeler de enflasyon ve yavaşlayan büyüme gibi pek çok sorunla boğuşurken ve bu sorunların bir ekonomik krize dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini korurken bu ülkelerin Ukrayna’ya bu kadar büyük mali yardımlar yapıp yapmayacağı merak konusu.

IMF yöneticisi Gita Gopinath bu konunun herkesin uğraştığı büyük bir sorun olduğunu belirterek, “Kriz üstüne kriz yaşarken ve daha henüz ilk krizden çıkmamışken nasıl politika üreteceksiniz?” diye konuştu

IMF’nin genel müdürü Kristalina Georgieva, ülkenin önümüzdeki iki ila üç ay boyunca temel hükümet hizmetlerini karşılamak için her ay yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Georgieva bu ihtiyacın göçmenlerin bakımından ve gelirdeki düşüşten kaynaklandığını belirtti.

DİĞER ÜLKELERDEN ÖZEL ÇEKME HAKLARINI İSTEDİLER

Ukrayna Başbakanı Shmyhal, ekonominin toparlanması, ülkenin yeniden inşası için gereken maliyetin yaklaşık 600 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Shmyhal geçtiğimiz yıl IMF’nin dünya ülkelerine tahsis ettiği 650 milyar dolarlık özel çekme haklarını hatırlattı. Shmyhal özel çekme hakkını kullanmayan ülkelerden bu paranın yüzde 10’unu isteyebileceklerini belirtti.

Öte yandan Dünya Bankası’nın hesaplarına göre, şu ana kadar Ukrayna’nın altyapısına ve binalarına verilen fiziksel hasarın 60 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

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