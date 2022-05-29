Ulaşımda Almanya modeli örnek alınsın

Akaryakıta günaşırı zam gelirken Türkiye'nin de Almanya gibi toplu taşımayı teşvik eden ucuz abonman uygulamasına geçmesi çağrısı yapıldı.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Zam üzerine zam gelir, akaryakıt fiyatları uçarken Türkiye'de vatandaşlar benzin ve motorin zamları ile baş başa bırakılmış durumda. Oysa dünyada pek çok gelişmiş ülke yeni vergi desteklerini hayata geçirerek insanlarına nefes aldırmaya çalışıyor.

TEŞVİK VE İNDİRİM

Global petrol fiyatı artışına bize özel kur krizinin eklenmesi ile en yüksek artışların olduğu Türkiye'de ise bu yönde bir adım atılmıyor. İYİ Parti İstanbul Belediye Meclis üyesi ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi Dr. Suat Sarı, son olarak Almanya'nın vatandaşlarına sunduğu 9 Euro'luk aylık toplu taşıma bileti uygulamasının Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sarı, “Almanya hükümeti çok akıllı bir uygulama ile toplu taşıma sektörüne 2.5 milyar Euro teşvik verdi. Akaryakıt fiyatlarının arttığı bu dönemde toplu taşımayı teşvik eden özel araçların daha az kullanılmasına yönelik yeni bir girişime adım attı. Bu uygulama ile ne kadar ulaşım toplu taşımaya kayarsa o kadar az petrol tüketimi gerçekleşecek” dedi. “Almanya, yakıttan alınan vergileri litre başına 0.3 Euro düşürdü” bilgisini veren Dr. Sarı, “Türkiye'de de toplu taşımalarda belediyelerin KDV ve ÖTV'si yarıya düşürülmeli. Almanya benzeri toplu taşıma teşvik uygulamaları yapılmalı” önerisini

getirdi.

9 Euro'luk aylık kart ile verdiğinden çok alacak

Son 1 yılda benzine gelen yüzde 224, motorine ise yüzde 239 zam sonrası vatandaşlar için şehir içinde ulaşım giderek daha fazla cep yakıyor. İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Sarı, “Almanya vatandaşlarına aylık 9 Euro’luk ucuz toplu taşıma kartı dağıtarak verdiğinden çok almayı hedefliyor. Petrol ithal. Toplu taşımanın daha fazla kullanılması petrol ithalatını azaltır” dedi. Sarı, Türkiye’nin aylık petrol tüketiminin de 2 milyon ton seviyesinde olduğunu ekledi.