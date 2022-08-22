Üretici 2008 krizini hatırlatarak uyardı: Ette ve sütte geri dönülmez yola giriyoruz

Yılın ilk 6 ayında içme sütü üretimi yüzde 6 düştü. Üretici 1 milyondan fazla hayvanın kesildiği 2008’e benzer bir krize sürüklendiklerine dikkat çekti.

Sayime BAŞÇI

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Vatandaşın temel besin ürünleri olan süt ve süt ürünleri ile ette üretim verileri alarm verirken, maliyetlerin artık üretimi tehlikeye attığına dikkat çeken üreticiler “Geri dönülmez yola giriyoruz” açıklamasını yaptı. Sektör temsilcileri, Türkiye'de üretimin ana omurgasını oluşturan küçük işletmelerin yüzde 67'lik paya ulaştığını ve bu işletmelerde bir litre sütün üretim maliyetinin 8.13 TL'ye ulaştığını kaydetti. Buna karşılık çiğ süt fiyatının 7.50 TL'de kaldığını ve üreticinin eline sadece 7 TL geçtiğini kaydeden Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, şu uyarıları yaptı:

İSTİKRARLI SÜT FİYATI

“Bu insanlar üretimden çıkarsa bir daha geri dönüşü olmayan yola girmiş oluyoruz. Bu hayvanlar kesiliyor ve çok sıkıntıya düşeceğiz. Geçmişte bunları yaşadık, aynı senaryoyu bir daha yaşamayalım. Bizim istikrarlı süt fiyatını korumamız lazım. Zam olması mühim değil sağlam zemine oturtursak süt üretimini her tarafımız mera ve hayvancılık olur. Vatandaş eti de ucuza yer.”

DESTEK 1 TL'DE KALSIN

2008 yılında yaşanan süt kriziyle 1 milyonu aşkın hayvanın kesime gittiğini ve ette ithalat bağımlılığının arttığını hatırlatan Keskin, bu noktada fiyat artışı yerine desteklerde artırıma gidilmesi ve denetleme ile sistemin kurulabileceğini kaydetti. Keskin, mayıs ayında 1 TL'den 20 kuruşa kadar düşen destek priminin yıl boyunca 1 TL olarak devam etmesi gerektiğini aktardı.

Üreticiler ne istiyor?

– Zam olmayacaksa eğer Ulusal Süt Konseyi'nden çıkan fiyat üreticiye ödenen fiyat olmalı. Şu anda üreticiye kalan fiyat 7 TL.

– Hem üreticinin hem tüketicinin hem de devletin kazanması için mutlaka süt desteği tüm yıl sürmeli ve destekleme primi yıl boyunca

1 TL olarak devam etmeli.

– Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı yem desteği örgütler üzerinden verilmeli, devlet denetlemeli.

– Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) arpa, mısır desteği örgütler üzerinden verilmeli.

– Desteklemeler aylık takvimlere bağlanmalı, hızlı verilmeli.

Aile işletmeleri kurban edilmesin

– Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, “Fiyat belirlenirken, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin gönderdiği tavsiye önemli oluyor. Bizim bir kere Fiyat İstikrarı Komitesi'ni buradan çıkarmamız gerekiyor. Bizim Tarım Bakanlığı ile sıkıntımız yok. Tarım Bakanlığı biliyor bizim sorunlarımızı. Ama para ve maliye tarafı, para ve enflasyon olarak bakıyor olaylara. Bizim bu süt hayvancılığı matematiksel bakılacak olay değil” ifadelerini kullandı. Küçük işletmelerin önemine dikkat çeken Keskin, aile işletmelerinin büyük işletmelere ve sanayiye kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.