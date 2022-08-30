Üretici isyan etti: Siyah incir dalında 5, markette 40 lira

Üretimi sadece Bursa'da yapılan dünyaca ünlü siyah incirin ihracatı durdu. Tonlarca incir dalında kaldı.

Halil ATAŞ

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Üretimi sadece Bursa’da yapılan dünyaca ünlü siyah incirin ihracatı durunca, tonlarca ürün dalında kaldı. İç piyasaya yönelen üretici market fiyatlarına isyan etti.

Mudanyalı siyah incir üreticisi Mustafa Turan, “İhracatçı ürünü almıyor. İç piyasada dalında 5 lira. Markette 40, pazarda 25 lira. Sadece işçilik maliyeti kiloda 2,5 lira. Gübresini, mazotunu da kattığımızda maliyet 8 lira. Gel de işin içinden çık” diyerek tepki gösterdi.

“BİR İŞÇİNİN MALİYETİ 250 LİRA, ÜRÜNÜN FİYATI 5 LİRA”

Geçen yıl ihracata 25 liradan alıcı bulan siyah incirin, bu yıl alıcısının çıkmadığını belirten Turan, “Tonlarca incir dalında kaldı. Ağaçlara baktıkça midemize kramplar giriyor. Piyasa açılalı iki hafta oldu. Şirketler alım yapmıyor. Köylerde iç piyasaya alım yapanlar dolaşıyor. Ürünü 5 liradan alıyor. Markette 40 liradan satılıyor. Bir işçinin maliyeti 250 lira. Yazık değil mi bize, çok zor şartlarda üretim yapıyoruz. Tahıl krizini çözen sayın Cumhurbaşkanımız, bizim de sesimizi duysun” ifadelerini kullandı.