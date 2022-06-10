Üreticinin fındıkta beklentisi 45 lira

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, "Üreticinin ve piyasanın beklentisi, yeni mahsulde 45 liranın üzerinde. Bu rakam üreticiyi memnun edecektir" dedi.

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Geçen yıl 32 TL’ye ürettiği bir kilo fındığı TMO’ya 25,50-27 TL’den satabilen fındık üreticisi, bu yıl daha büyük bir zarar korkusuyla başladığı yeni sezona ilişkin fiyat beklentisini açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2021’de üreticiden 26,50 liraya aldığı fındığı bugünlerde 44 liradan sattığını belirten Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, “Üreticinin ve piyasanın beklentisi, yeni mahsulde 45 liranın üzerinde. Bu rakam üreticiyi memnun edecektir” dedi.

REKOLTEDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Geçen yıl 800 bin tonun üzerinde bir rekolte olduğunu anımsatan Arslantürk, “Bu yıl 700 bin ton civarlarında, belki bir miktar üzerinde bir rekolte beklentisi var” diye konuştu.

Aynı zamanda Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı da olan Arslantürk, fındık ihracat sezonunda son çeyreğe girdiklerinin bilgisini verdi.

İhracatta 40 haftanın geride kaldığını belirten Arslantürk, “290 bin ton civarında, 1 milyar 700 milyonun üzerinde ihracat geliri elde edildi. Hedef 340 bin tonun üzerine çıkıp, yeni rekor kırmak. Toplam 2 milyar doların üzerinde ihracat girdisi ile sezonu kapatacağız gibi görünüyor” diye konuştu.

‘HEDEF 4 MİLYAR DOLAR GELİR’

Fındık üretimde sürdürülebilirliğin önemine değinen Arslantürk, “Bundan sonraki dönemde zaten bizim birinci hedefimiz; ihracatı hem miktar bazında hem de tutar bazında artırabilmek” dedi.

Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydeden Arslantürk, “Burada birinci öncelik üretimde sürdürülebilirliği sağlayıp, paralel olarak da ihracatta hedeflediğimiz 500 bin ton iç fındıklara ulaşabilmek. Karşılığında 3,5, 4 milyar dolarlık bir ihracat gelirini ülkemize getirebilmek” diye konuştu. (DHA)

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