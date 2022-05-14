‘Uygun fiyatlı’ marketten 249 milyon TL zarar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alışveriş yapıp “Fiyatlar gayet uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatifi Pazarlama ve Marketçilik şirketinin geçen yıl zarar ettiği ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yapıp “Fiyatlar gayet uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatifi Pazarlama ve Marketçilik şirketinin geçen yıl 249 milyon lira zarar ettiği ortaya çıktı. Şirket 2019 yılını 46 milyon, 2020'yi de 58 milyon lira zararla kapatmıştı. 2021'de ise rekor zarara imza atıldı.

1.5 MİLYON HUZUR HAKKI

Geçen yıl şirket yönetiminde AKP Bilecik eski Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa ile 5 yönetim kurulu üyesi ve 4 üst düzey yönetici vardı. Bu isimlere 1 milyon 534 bin 727 TL huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı ödendi. Şirketin yönetimi bu yıl değişti. Yeni yöneticilere de 14 bin TL aylık ücret ile günlük 260 TL yurt içi ve günlük 170 Euro yurt dışı harcırah verilecek.

Şirketin 2021 yılında 2 milyar 186 milyon 540 bin TL satış cirosu elde ettiği, maliyetin ise 1 milyar 873 milyon 493 bin TL olduğu açıklandı. Bu konudaki faaliyet raporunda, finansman gideri öncesi faaliyet zararı gibi kalemlerin ardından toplam dönem zararının 249 milyon 65 bin 389 TL olduğu vurgulandı. Şirkette bu yıl yönetim kurulu başkanlığına Davut Arpa yerine Yılmaz Bademli geldi. Yeni yönetim kurulu üyeleri İlyas Kılıç, Mustafa Aslan, Bayramali Yıldırım, Kadir Aydın, Ahmet Demiralp ve Emre Mermer oldu.