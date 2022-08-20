Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen yıl kuru üzüm alım fiyatları 13 TL idi, bu yıl da değerlendirmelerimizi yaptık. Fiyat olarak 27 TL olarak belirledik. TMO çekirdeksiz üzümü 27 TL'den alacak" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Burada kuru üzüm alım fiyatlarını açıklayan Erdoğan, “Geçen yıl kuru üzüm alım fiyatları 13 TL idi, bu yıl da değerlendirmelerimizi yaptık. Fiyat olarak 27 TL olarak belirledik. TMO, çekirdeksiz üzümü 27 TL’den alacak” dedi.

“İKİ GÜN ÖNCE NEREDEYDİM?”

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

*Vesayetle mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK’dan FETÖ’ye terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttük.

*Karşımızdakiler milletimize geleceği değiş sadece geçmişi yani eski Türkiye’yi vadediyorlar. İHA’larımız, SİHA’larımız Akıncı uçaklarımız var. Bunlarla terör örgütünü inlerinde vuruyoruz.

*İki gün önce neredeydim? Ukrayna’da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi’de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz, bu yolda dünya barışı için varız.

*Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak.

*Emeklerimizin ve fedakarlıklarımızın karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR…