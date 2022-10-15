Üzümde 600 milyon TL’lik zarar

Girdi maliyetlerinin altında ezildiği ve üzümü istediği fiyata satamadığı için zarar ettiğini söyleyen üreticiler, “Bizi kendi toprağımızda çalışamaz, ekmek yiyemez hale getirdiler” sözleriyle bağlarını tamamen köklediklerini anlattı. Manisa’da toplamda 20 bin dekar bağın kökleneceği, zararın 600 milyon lirayı bulacağı belirtildi

İlker KILIÇASLAN

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Mazot, gübre, ilaç ve işçilik gibi artan girdi maliyetlerinin altında ezilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 27 lira taban fiyatının altında üzümü satmak zorunda kaldığı için zarar eden üretici, son çare olarak yüzlerce asmanın bulunduğu bağını köklemekte buldu.

Türkiye'de üzümün başkenti olarak bilinen Manisa'da TMO'ya üzümünü satamayan ve tüccara maliyetinin altında üzümünü sattığı için zarar ettiği için bağını köklemek zorunda kalan üreticiyi CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ziyaret ederek yaşanan çaresizliği yerinde dinledi.

‘BÖYLE REZİL DÖNEM GÖRMEDİM, MALIMIZLA REZİL OLDUK’

Çocukluğundan beri üzüm bağlarında yetiştiğini dile getiren 40 yaşındaki üretici Atalay Akdeniz, son dönemlerdeki artan girdi maliyetleriyle baş edemedikleri için bağını köklemek zorunda kaldığını ifade etti.

Bu yılki yüksek maliyetlerin kendilerini bu noktaya getirdiğini söyleyen üretici Atalay Akdeniz yaşanın sıkıntıyı şöyle ifade etti:

“Bu yıl girdi maliyetleri çok arttı. Böyle bir kötü dönem hiç görmedik. Her yıl ve gün zarar etmektense bir kere zarar tam olarak zarar etme noktasına geldiğimiz için bağlarımızı söküyoruz. Çünkü başka çıkış yolumuz yok.

Keşke bizi bir fabrikaya işçi alsalar da kazanabilsek. Bizi artık toprağımızda çalışamaz, ekmek yiyemez hale getirdiler. Böyle bir rezil dönem görmedim. Malımızla rezil olduk.”

GENÇ ÇİFTÇİ İSYAN ETTİ: BENDEN SONRAKİ NESİL YAPMAZ

Genç yaştaki üzüm üreticisi Sezer Aydemir ise, dedesinden ve babasından kalma bağcılığı artık bırakmak zorunda kaldığını belirtti ve “18 dönüm bağım var. Bağım ekonomik ömrünün yarısında olmasına rağmen bizim ömrümüz bitti artık. Bu nedenle bağımı köklüyorum. Çünkü kazanamıyoruz” dedi.

“Geçen yıl 13 lira taban fiyat açıklandığı üzümümüzü 11-12 lira satmıştık ve kazanmıştık. Bu yıl 27 lira fiyat açıklandı. Ancak 10-14 liraya üzüm sattık” diyen Aydemir, “Bizi tüccarın eline bıraktılar. Artık üzüm kurtarmıyor. Ben genç bir çiftçiyim. Ama artık çiftçilik görevimi yerine getiremiyorum. Böyle giderse benden sonraki nesilde yapamaz. Biz babamızdan, atamızdan kalan toprağa sahip çıkalım derken, bunu da elimizden aldılar” diye konuştu.

‘ARTIK PARA ETMİYOR DİYE KÖKLEDİM’

Bu yıl kaliteli üzümünü 28 liraya satması gerekirken 24 liraya satmak zorunda kaldığını söyleyen üretici Satılmış Yılmaz ise, artık üzümün para etmediği için bağını tamamen köklendiğini söyledi.

“Üzüm artık para etmiyor. Bu nedenle bağımı tamamen kökledim” diyen Yılmaz, “10 numara kaliteli üzümümü 24 lira sattım. Şuanda Manisa'da 27 liraya üzümünü satan bir tane üretici yok. Masraflar çok ağır. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

10 yaşındaki 40 dönümlük bağını köklediğini söyleyen üretici Hüseyin Akdeniz ise derdini şu cümlelerle dile getirdi:

“Bu yıl maliyetler çok yüksek olması sebebiyle için çıkamadık. Sattığımız üzümden de para kazanamadık. 27 lira fiyat açıklandı. Ama arkasına sahip çıkan olmadı. Şimdi söktüğüm bu bağı bu girdi maliyetleri ile tekrar kurmak mümkün değil. Bu nedenle bağımı söktüm. Artık boş tarla olarak kullanırım.”

’20 BİN BAĞ KÖKLENİYOR: ZARAR 600 MİLYON LİRA’

Üreticilerin sıkıntıları dinleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise yaptığı açıklamada, üzümün başkenti olan Manisa'da 20 bin dekar bağın kökleneceği bilgisine ulaştıkları ve üreticinin zararının 600 milyon lira olduğunu ifade etti.

“Maliyeti kilogram başına 25 lirayı bulan kuru üzümü 10 lira ile 20 lira arasında, zararına satmak zorunda kalan üretici çareyi bağlarını köklemekte buldu diyen Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Tam verimde olan 10-15 yaşında olan bağlar kökleniyor. Benzer manzaraların kentin bir çok yerinde olduğunun haberini aldık.

Edindiğimiz bilgilere göre, şu an 20 bin dekar bağ kökleniyor.

Sohbet ettiğimiz köylüler arasında bağını köklemeyi düşünenlerde var. Bir dekar bağın tesis maliyeti yaklaşık 30 bin lira. Bu durumda çiftçilerimizin toplamda 600 milyon lira zararı var.

Eğer bunun önüne geçilmez ve bir an önce üzüm üreticisine sahip çıkılmazsa, önümüzdeki sezon ne bir kilo kuru üzüm bulabileceğiz, ne de soframızda yiyebileceğimiz yaş üzüm. Bunun vebali yanlış tarım politikalar sebebiyle üreticiyi bitiren AKP iktidarıdır.”

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