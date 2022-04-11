Vatandaş ulaşımda indirim, sektör teşvik bekliyor

Şehirler arası otobüs biletlerindeki fiyat artışları vatandaşı seyahatlerini azaltmaya yöneltirken sektör ise yüksek maliyet nedeniyle sorun yaşıyor. Sektör temsilcileri hem tüketici hem işletmeler için teşvik istiyor.

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Akaryakıt fiyatları, personel maliyeti, bakım giderleriyle artan bilet fiyatları otobüs işletmecileri üzerinde baskı oluştururken, tüketicinin ise seyahat sıklığının düşmesine neden oluyor. Sektör, akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılması, biletlerdeki KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi, köprü ve terminallerde yüzde 50 indirim gibi bir dizi uygulamanın devlet teşvikleriyle hayata geçirilmesini talep ederken vatandaş da bilet fiyatlarının düşmesini istiyor.

ZARAR EDİYORLAR

Son dönemde artan petrol fiyatlarının da etkisiyle otobüs bileti fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar vatandaşların tepkisini çekerken, şehirler arası otobüs işletmecileri yükselen bilet fiyatlarına rağmen hâlâ zarar ettiklerini ifade ediyor. Otobüsle yolcu taşımacılığının maliyetlerini tüm alt kalemleri hesaba katarak analiz eden otobüs ve uçak bileti platformu Obilet.com'a göre, şehirler arası otobüs seferi düzenlemenin maliyeti tahmin edilenden çok daha yüksek.

TEK YÖN 6.600 TL

Bu kapsamda, sefer boyunca 40 koltuk üzerinden 33 koltuğun dolu olduğu varsayılarak yapılan hesaplamaya göre, İstanbul Avrupa yakasından Ankara'ya gidişte bir otobüsün akaryakıt maliyeti 2.900 TL düzeyinde iken, diğer masraf kalemleriyle birlikte bu seferin maliyeti 6.600 TL'ye ulaşıyor. Birçok rotada bilet gelirleri sefer maliyetlerini karşılamıyor.

KDV indirimi biletlere yansır

Bilet fiyatlarının aşağı çekilmesi için önerilerde bulunan Obilet kurucu ortağı Ali Yılmaz, şunları söyledi: “Firmaların maliyetlerini düşürecek önlemlerle eş zamanlı olarak otobüs biletlerinden alınan KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi halinde, firmaların KDV indirimini bilet fiyatlarına yansıtacaklarını ve tüketicilerin biletlere yüzde 10 indirimli olarak ulaşmasının mümkün olacağını tahmin ediyoruz.”

‘Akaryakıtta ÖTV kaldırılsın' talebi

Obilet CEO'su Yiğit Gürocak, “Sektörün ayakta kalabilmesi ve tüketicinin mağduriyet yaşamaması adına bazı tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Havayolu sektöründe olduğu gibi akaryakıtta ÖTV'nin kaldırılmasını talep eden sektör temsilcileri köprü ve otoyol geçiş ücretleri ve terminal giriş-çıkış ücretlerinde yüzde 50 indirimli tarife uygulanmasını istiyor. Paketin uygulamaya konması halinde, örneğin, İstanbul-Ankara güzergahındaki toplam sefer maliyeti 681 TL azalacak.