Vatandaşa 7 milyar Euro’luk fatura

Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarına ödenecek bedel dudak uçuklatıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve 18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, vatandaşın üzerine milyarlarca Euro'luk ek yük bindirecek. Sadece köprüye verilen garanti bedelin 4.3 milyar Euro olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Suat Sarı, 324 kilometrelik otoyolun da açılmasıyla bu rakamın katlanacağını kaydetti. Sarı, “ABD enflasyonunun geçiş ücretlerine uygulanması ile toplam 7 milyar Euro ödeme yapılacağı görülüyor” dedi.

Günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen köprüde bu sayıya ulaşmanın çok zor olduğunu vurgulayan Sarı, işletmeci şirkete verilen yıllık toplam araç geçiş sayısının da 16 milyon 425 bin olduğunu hatırlattı.

GARANTİ SAYISI BÜYÜK

Sarı, “Feribot işletmesini yapan Gestaş'ın yıllık taşınan araç sayısı, bayramlar dahil en fazla yıllık 3.5 milyon adet. Günlük araç sayısı ise yaklaşık 10 bin araç. Bayramlarda bu sayı günlük 15 bine çıkıyor. Köprü projesine imza atan Bakanlık personeline, mühendislere, şirket yetkililerine de sormak lazım, Gestaş'ın verilerini neden dikkate almadınız? Çanakkale Ticaret Odası'na neden sormadınız” ifadelerini kullandı.

Feribot ile 155 TL'lik fark

Çanakkale Boğazı'nda feribot hizmeti veren Gestaş'ta şu anda otomobil için 95 TL ve bir yolcu için de 6 TL alındığını söyleyen Suat Sarı, köprüye ise günümüz kurlarıyla 256 TL geçiş ücreti verileceğini belirtti. Sarı, “Araç sahipleri 30 dakika kazanmak için 155 TL fazla ödemek isterler mi” dedi.