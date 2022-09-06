Vatandaşın borç sarmalı büyüyor

Kredi ve kredi kartlarıyla geçinmeye çalışan vatandaşın borcu her geçen gün katlanıyor. Toplam 1 trilyon 359 milyar liraya ulaşan borçla piyasa alarm veriyor.

Başak KAYA

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Vatandaşın, bankalar, finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve TOKİ'ye olan tahsili gecikmiş borçlar da dahil toplam borcu 1 trilyon 359 milyar liraya ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yüksek enflasyon ve aşırı borçluluk nedeniyle büyük alım satımlarda piyasanın durma riski ile karşı karşıya kalabileceğini belirterek, “İktidar enflasyon ile de mücadele etmiyor. Sadece bankalara, ihracat yapan şirketlere bir şey olmasın gerisi önemli değil diyorlar” dedi. CHP'nin ekonomi kurmayı Kuşoğlu, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Vatandaş da devlet de büyük bir sıkıntı içinde. Borçlanma da hız kesmeden devam ediyor. İktidar TL değer kaybettikçe TL değerindeki borcu da değer kaybetmiş oluyor. Tüm borçlar TL değil, bunu görmezden geliyorlar” dedi.

EKMEĞİ BİLE KARTLA ALIYORUZ

Kuşoğlu, piyasada işlerin durabileceğine dikkat çekerek “Artık kimse kimseye güvenemez hale gelir. Vadeli satışlar azalmaya başladı. Hem enflasyonun hem borcun bu kadar yüksek olduğu yerde bir gün bir yerde işlemler durur” diye konuştu. “Ekonominin böyle devam etmesi Türkiye'ye büyük bir felaket getirecek. Bir an önce seçimin yapılması gerekiyor” diyen Kuşoğlu, şunları söyledi: “Her geçen gün maliyet artıyor. Bakkaldan ekmeği bile kredi kartı ile alıyoruz. Büyük işlemlerde insanlar satmaz noktaya gelebilir. Bazı malları bulamayabiliriz. Bunu çimentoda yaşamıştık. Parasını verip demir almaya çalışıyorsun ama satmıyor. Çünkü fiyat belli değil. Bu durum onlarca yüzlerce mal için de olabilir. İktidar sadece seçime kadar döviz patlaması olmasın ve ani piyasa durmasın diye uğraşıyor.”

Bankalara borçlar katlandı

CHP Meclis grubunun hazırladığı rapora göre, bankaların takibe aldığı krediler son haftada 1 milyar lira artarak 163.2 milyar liraya yükseldi. Son 6 Mayıs-12 Ağustos arasında vatandaşların bankalara olan borçlarında 187 milyar liralık artış yaşandı. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 26 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 299 milyar liraya yükseldi. Son hafta tüketici kredilerinde 5.5 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 11.1 milyar liralık artış yaşandı. Vatandaşların yıl başından bu yana toplam borçları ise 275 milyar lira arttı.