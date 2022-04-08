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Vatandaşın geçim derdi anket sonucuyla ortaya çıktı: ‘Et tüketmeyi bıraktım, öğünleri azalttım’

Vatandaşın mevcut gelirleriyle geçinebilmek için ne gibi tedbirler aldığına yönelik araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete katılan vatandaşların yüzde 63'ü "Et tüketmeyi bıraktım", yüzde 50,3'ü "Yemek öğünlerini azalttım", yüzde 53,7'si “Kalın giyinip evi ısıtmıyorum” dedi.

Yayınlanma: 19:02 - 08 Nisan 2022 Güncellenme:
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Vatandaşın geçim derdi anket sonucuyla ortaya çıktı: ‘Et tüketmeyi bıraktım, öğünleri azalttım’

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Şubat 2022 araştırmasından ‘Geçinmek için yapılanlar' anketinin sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşın mevcut gelirleriyle geçinebilmek için ne gibi tedbirler aldığını gösteren araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Ankete katılan vatandaşlar arasında ekonomik durumu nedeniyle son aylarda özel araç kullanmayı bıraktığını söyleyen araç sahiplerinin oranı yüzde 63, et tüketmeyi bıraktığını söyleyenlerin oranı yüzde 62, daha az çamaşır yıkadığını söyleyenlerin oranı yüzde 58 oldu.

“Yemek öğünlerini azalttım” diyenlerin oranı yüzde 50,3, “Kalın giyinip evi ısıtmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 53,7 olurken, yüzde 31,9'luk kesim ise “Zaman zaman aç kalıyorum” dedi.

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