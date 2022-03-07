Vatandaşlar yine akaryakıt istasyonlarına akın etti

Akaryakıta art arda gelen zamlar vatandaşları canından bezdirdi. Son olarak, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu. Zam haberini duyan vatandaşlar yine akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluşturdu.

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Akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geleceğini duyurdu.

CHP İstanbul ilçe başkanlıkları, sosyal medya hesaplarından yılbaşından bu yana akaryakıta 23 kez zam geldiğini belirterek, vatandaşların zamsız yakıt almak için akaryakıt istasyonları önlerinde oluşturduğu kuyrukları paylaştı.

CHP İstanbul ilçe başkanlıklarının paylaşımları şu şekilde:

CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı: “Her akşam benzer manzara! 50 yıl öncesine iftira atıyorsunuz ya…Çeşit çeşit kuyruğu siz yarattınız..Benzin,un,ekmek…Sizin bir de yandaş medya, işadamı kuyruğunuz da vardı değil mi? Başka ne kuyrukları vardı?”

CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı: “Başakşehir’deki çeşitli akaryakıt istasyonlarından zam manzaraları. Akaryakıt kuyrukları, yağ kuyrukları, ekmek kuyrukları uzayıp gidiyorken; saray şürekâsı sırça köşklerinden ülkemizin yoksullaşmasını sadece izlemekle yetiniyor.”

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı: “AB'ye üye olacağız, vizesiz Avrupa’ya gideceğiz dediler. Sonra uçak yaptık, araba ürettik, Ay'a çıkıyoruz falan derken kendimizi ekmek, akaryakıt, yağ kuyruklarında bulduk.. Gece gündüz kuyruktayız ! Türkiye'yi bu hale getirenler utansın.!”

CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı: “Akaryakıt zamları enflasyonu daha da yükseltiyor. Zamlar devam ediyor, iktidar sessiz. Türkiye’de siyasi değişim ihtiyacı en üst seviyede.”

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı: “Yönettikleri ülkenin haline bakın: Benzincide ucuz benzin kuyrukları, markette ucuz sıvı yağ kuyrukları, sokakta ucuz ekmek kuyrukları…Ama dünya Türkiye'yi kıskanıyor. Milleti perişan ettiniz.”

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı: “Yılbaşından bu yana 23. kez gelen akaryakıt zammının ardından, istasyonların önünde yeniden kuyruklar oluşmaya başladı. Muhtemelen bu tweeti çok yakın zamanda 24. zam için de atacağız.”

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