Vatandaşların yüzde 63’ü buzdolabında et görmek istiyor

Son araştırmaya göre halkın yüzde 63’ü buzdolabını açtığında et görmek istediğini söylüyor. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Bu sonuç; ekonomik buhranda bunalan insanların feryadı” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Pandemi üzerine gelen ekonomik kriz Türk halkını gıda ürünü alırken, önce taze mi, lezzetli mi, sağlıklı mı değil ‘fiyatı uygun mu' diye bakar hale getirdi. Son araştırmaya göre Türkiye'de vatandaşların yüzde 86'sı gıda ürünü alırken önce fiyatı uygun mu diye bakıyor.

SEBZEYE TALİM

Vatandaşlara buzdolabını açtıklarında ne görmek istedikleri de sorulmuş. Sonuç ezici bir ağırlıkla, yüzde 63 ile et. Araştırmayı açıklayan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, sonuçları analiz ederken, “Bu sonuç, bir arzu, ekonomik buhranda bunalan insanların feryadı” ifadesini kullandı.

Araştırmaya göre evde en çok sebze yemeği (%20) pişiyor, ardından pilav (%12), makarna (%11), bakliyat (%10) ve çorba (%10) geliyor. Metro Türkiye'nin, araştırma ve danışmanlık şirketi KONDA iş birliğiyle 31 ilde 2 bin 725 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘Yeme İçme Araştırması'na göre artan yerlilik hassasiyetine rağmen markanın yerli olmasına dikkat edenlerin oranı sadece yüzde 25. Araştırma Türk halkının sadece yüzde 32'sinin ambalaj bilgisini okuduğunu ortaya koydu.

Pandemi ile online alışveriş artsa da araştırmaya göre 10 kişiden 8'inin gıdayı görüp seçerek almak istediğini söyleyen Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng de ailecek alışverişin bir sosyalleşme olduğunu, bu deneyimi pratik ve zevkli hale getirmek için yatırımlara imza attıklarını anlattı.

Ortadaki makul alan güçleniyor

Bekir Ağırdır, araştırmadan süzdüğü verilerle şu tespitleri yaptı: “Son 5 yılda kentte yaşayanlar yüzde 94'e çıktı. 3 kişiden 1'i kendini modern olarak tanımlıyor. Bu, siyasi bir tanım değil, tatile gitmek, dışarıda yemek yemek için para ayırabilmek… Pandemi ve ekonomik buhranla telaşlı bir modernleşme yaşanıyor ve kutuplaşma yumuşuyor. Ortadaki makul alan güçleniyor. Şu markayı asla almam diyenlerde büyük düşüş var.”