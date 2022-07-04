Vedat Bilgin: EYT dosyasını yıl sonuna kadar çözmek istiyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıl sonuna kadar çözmek istediğimiz dosyalardan biri" dedi.

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EYT’liler, yani emekli olmak için gereken prim sayısını doldurmalarına rağmen emekli olma yaşları gelmediği için emekli olamayanlar uzun süredir Türkiye’nin gündeminde.

Yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsayan EYT'lileri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında EYT’lilerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Bilgin, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıl sonuna kadar çözmek istediğimiz dosyalardan biri” dedi.

EYT NEDİR, KİMLER EYT’Lİ SAYILIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT’li sayılıyor.

Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi.

EYT’li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

‘HER SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEME GELİYORUZ’



Emeklilikte yaşa takılanlar geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul Maltepe'de bir miting düzenlemişti. Etkinlikte bir konuşma yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Biz, devletiyle çalışma hayatının başında sözleşme yapan, çalışan, karşılığında asgari ücrete mahkum edilenleriz. Hakları devlet eliyle ötelenenleriz. İlerlemiş yaşı nedeniyle işsiz kalan, Genel Sağlık Sigortası primini ödemeye zorunlu tutulanlarız. Siyaset yapmıyoruz. Sonuç alana kadar da mücadelemize devam edeceğiz. İstediğimiz, insan onuruna yakışır maaşla, kurduğumuz emeklilik planlarına kavuşmaktır. Her seçim arifesinde tozlu raflardan alınıp tekrar gündeme oturtuluyoruz” şeklinde konuşmuştu.

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