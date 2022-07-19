Vergi indirimi olmadan akaryakıt fiyatı düşmez

Petrol fiyatının gerilemesine rağmen ek bütçeye 47.2 milyar TL’lik akaryakıt ürünleri Özel Tüketim Vergisi hedefi konduğu için fiyatlarda düşüş çok zor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Uluslararası piyasalarda petrol varil fiyatlarının 120 dolar seviyelerini görmesiyle Türkiye'de akaryakıt ürünlerine art arda zam yapıldı. Ancak varil fiyatının 100 dolara gerilemesi indirim olarak yansımadı. 1 yıl önce benzinin litresi 7.8 TL'den satılırken, düne kadar bu fiyat 23.66 TL seviyesindeydi. Aynı şekilde 1 yıl önce 7.2 TL'den satılan motorinin fiyatı, 25.42 TL'ye kadar çıktı.

Bu yıl petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle devletin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) tahsilatı artmaya başlayınca eşel-mobil sisteminin uygulanmasından vazgeçildiğini söyleyen Vergi Uzmanı ve SÖZCÜ Yazarı Dr. Nedim Türkmen, bu yıl için konulan 32 milyar 152 milyon liralık vergi tahsilatı hedefine neredeyse ulaşıldığını belirtti. Türkmen, “İlk 5 ayın sonunda petrol ve doğalgaz ürünleri ÖTV tahsilatı 28 milyar 319 milyon lira oldu. Yani bütün yıl için belirlenen hedefe ilk 5 ay sonunda sadece 3 milyar 833 milyon lira kaldı” dedi.

6.5 TL UCUZLUK MÜMKÜN

Ek Bütçe Kanunu ile yıl sonuna kadar petrol ve doğalgaz ürünleri ÖTV hedefine 47 milyar 208 milyon lira ilave hedef konulduğunu anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

“Vatandaşın akaryakıtı daha ucuza alabilmesi için yıl sonuna kadar ÖTV ve KDV alınmaz ise litrede yaklaşık 6.5 lira bir ucuzlama mümkün. Ek bütçeden sonra bu ucuzlamayı sağlayacak bir düzenlemenin geleceğini beklemek hayalcilik olacaktır.”

Benzine 96 kuruş indirim

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Son zamların ardından benzine indirim geldi. Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren gelen 96 kuruş indirimle, litre fiyatı 22.70 TL oldu. Motorinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve 25.42 liradan satılmaya devam ediliyor.

Nebati: İlave düşüşler olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akaryakıt fiyatları hakkında konuştu. Küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade eden Nebati, bununla ilgili bir rakam vermezken, haziran ayından bu yana yapılan indirimleri örnek gösterdi.