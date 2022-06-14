Wall Street ayı piyasasına girdi

ABD borsaları devam eden düşüşler sonucu ayı piyasasına girdi. Ocak’tan bu yana yüzde 20’nin üzerinde düşüş yaşayan S&P 500’deki kayıplar ayı piyasasını teyit etti.

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ABD hisse senetleri haftanın ilk gününde yine sert bir düşüş yaşadı. Wall Street'te Fed’in beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair korkular arttı. Dün son dört işlem gününde değer kaybeden New York Borsası'nın yelpazesi en geniş endeksi S&P 500'deki dünkü kayıp yüzde 3.88'i buldu. Ocak'tan bu yana yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşayan S&P 500'deki kayıplar ayı piyasasını teyit etti.

ABD'de ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinin takip edildiği Nasdaq da kayıp yüzde 4.68 Dow Jones Sanayi endeksindeki düşüş te yüzde 2.68'i buldu.

FED ÇARŞAMBA TOPLANIYOR

ABD Merkez Bankası yetkilileri çarşamba günü toplanarak, süregelen yüksek enflasyon ve zayıflayan bir büyüme tablosuyla sarsılan ekonomiyi bir çıkmaza sokmadan soğutmak gibi giderek zorlaşan hedeflerinin nasıl sonuçlanacağını açıklayacaklar.

FED’İN FAİZ ARTIRIMLARI

Fed politika yapıcılarının art arda ikinci yarım puanlık faiz artırımını yapmaları ve ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon için 2024 ve sonrası için en son tahminlerini yayınlamaları bekleniyor. Kritik olarak, politika yapıcıların enflasyonu 40 yılın en yüksek seviyesinde bastırmak için ihtiyaç duyduğuna inandıkları oran artışlarının hızına ve ölçeğine işaret edecekler.

Fed Başkanı Jerome Powell daha önce, mart ayında faiz oranlarını üç yıldır ilk kez yükselten merkez bankasının, fiyat artışları “açık ve ikna edici” bir şekilde rahatlayana kadar artırmaya devam edeceğini söylemişti. Politika yapıcılar, temmuz ayında yapacakları bir sonraki toplantıda, bu haftanın beklenen faiz artışını başka bir yarım puanlık artışla eşleştirmeyi planladıklarını ve borçlanma maliyetlerini yüzde 1,75 ile yüzde 2,0 arasında bir seviyeye getirmeyi planladıklarının sinyallerini vermişti.

ASYA-PASİFİK BORSALARI DA DÜŞTÜ

ABD borsalarının piyasalarda yaşanan resesyonla birlikte ayı piyasasına girdiğini kabullenen Asya borsaları Wall Street’i takip etti. Asya- Pasifik borsalarında kayıplar Japonya dışında yüzde 1’ler seviyelerinde. Tokyo’da Nikkei endeksindeki değer kaybı ise yüzde 1.74’de ulaştı.

AYI PİYASASI NEDİR?

Ayı piyasası tanımı, genellikle piyasaların karamsar olduğu, uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi görüldüğü durumlarda kullanılır.