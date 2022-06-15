Yabancılara konut satışında büyük artış

Kira bedellerinin ve satılık ev fiyatlarının geldiği seviye vatandaşa konut krizi yaşatırken, yabancıya konut satışında büyük artışlar yaşanıyor. TÜİK'e göre, yabancılara yapılan konut satışları mayısta yıllık bazda yüzde 235,7 arttı. Toplam konut satışları içinde yabancının payı yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konut fiyatları vatandaşın satın alabileceği seviyelerden uzaklaşmaya devam ederken, yabancıların Türkiye’den konut alımında büyük artışlar yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962’ye çıktı.

Ülke genelindeki konut satışları mayısta yıllık bazda ikiye katlanırken, yabancıların bu satışlardaki payı arttı.

Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,8 iken mayısta bu pay yüzde 4,9’a çıktı.

RUSLARIN TALEBİ BÜYÜYOR

Yabancılara yapılan konut satışları 2022 Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 26 bin 753 oldu.

Ülke uyruklarına göre ise en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 1152 konut satın alırken; mayıs ayında bu alımlarını 1275 konuta çıkardı.

Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Bir önceki ay ise İranlılar 905 konut, Irak vatandaşları ise 714 konut satın almışlardı.

ANTALYA’DA SATIŞLARIN YÜZDE 28’İ YABANCIYA

Mayısta, yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 1.885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut satışı ile Mersin izledi.

Ancak Antalya’da konut satışlarına yönelik yabancı ilgisi oransal olarak diğer şehirleri geride bıraktı.

Mayıs 2022’de Antalya’da toplam 6 bin 732 konut satılırken bu konutların 1885 adeti yabancıya satılmış oldu. Antalya, nisan ayında yabancıya konut satışında yüzde 24,3 ile en çok payı alan il olurken, mayısta bu payını yüzde 28’e çıkardı.

KONUT FİYATLARINI ETKİLİYOR

Konut fiyatlarındaki artışta inşaat sektörünün girdi maliyetlerinin artmasının yanı sıra yabancılara yönelik satış patlamasının da etkisi olduğu düşünülüyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artan konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 artmıştı.

Türkiye’de ortalama metrekare fiyatı ise 9 bin 502 TL’ye çıkmıştı.

Konut fiyatlarının en yüksek artış gösterdiği bölgeler yüzde 139,6 ile Antalya, Burdur, Isparta bölgesinde gerçekleşmişti.

ANTALYA’DA FİYATLAR 1.1 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) 2022 Nisan’a ilişkin açıkladığı Satılık Konut Piyasası Görünümü raporuna bakıldığında, Antalya’da 100 metrekare bir evin 1.1 milyon TL’yi aştığı görülüyor.

Rapora göre, 2022 Nisan itibarıyla ülke genelinde 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı 972 bin TL iken Antalya’da bu tutar 1 milyon 163 bin 800 TL.

Antalya’daki bu tutar, Mart 2022’de ise 1 milyon TL idi.

İlginizi Çekebilir Konut satışları mayısta arttı

İlginizi Çekebilir TÜSİAD Başkanı Turan: Fakirleşerek büyüyoruz

İlginizi Çekebilir TÜSİAD'dan enflasyon ve gelir adaletsizliği eleştirisi