Yabancıya konut satışında Rus rüzgârı sürüyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından konut piyasasında başlayan Rus rüzgârı sürüyor. TÜİK verilerine göre yabancılara satılan konutları alanların arasında Rusya vatandaşları başı çekmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı Konut Satış İstatistikleri’nde yabancıya satışlarda Rusya vatandaşlarının ağırlığının artmaya devam ettiği görüldü.

İstatistiklere göre, Türkiye genelinde eylül ayında 113 bin 402 konut satıldı. Eylül ayında ise Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 1196 konut satın alarak yabancıya yapılan satışlarda başı çekti.

Satılan konutlar içerisinde yabancıya yapılan satışın payı eylülde yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Diğer bir değişle ülke genelinde satılan yaklaşık her 20 konuttan biri yabancının eline geçti.

Eylülde Antalya’da toplam 6 bin 78 konut satılırken bunun 1585’i yabancılara satıldı. İstanbul’da ise toplam satılan konut sayısı 19 bin 89 olurken bu şehirde 1795 konut yabancıya satıldı. Böylece Antalya’da yabancıya satılan konutun toplam içerisindeki payı yüzde 26, İstanbul’da ise yüzde 9,3 oldu.

YABANCI PAYI YÜKSELİYOR

Ayrıca 2022 yılının ilk 9 ayında satılan yaklaşık 1 milyon konuttan 50 bini yabancıya satıldı. Böylece ilk 9 ayda yabancıya satılan konutun genel içerisindeki payı yüzde 5 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ortalaması yüzde 3,9 olarak gerçekleşmişti.

Eylül ayında ise Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 1196 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 592 konut ile İran, 433 konut ile Irak vatandaşları izledi. İstatistiklerde aylardır Rusya vatandaşlarının aldığı konut sayısının diğer ülkelerin vatandaşlarının aldığı konut sayısını katlaması dikkat çekti.

RUSLAR İLK SIRAYA YERLEŞTİ

2022’nin ilk 9 ayında ise yabancıya toplam 50 bin 173 konut satılırken bu konutların 9 bin 311’i Ruslara satıldı. Rusları 6 bin 540 konutla İranlılar, 5 bin 255’le Iraklılar izledi.

2021’in tamamında Ruslara satılan toplam konut sayısı 5 bin 379 olmuştu. Yani 2022’nin yalnızca ilk 9 ayında Ruslara satılan konutlar önceki yılı neredeyse 2’ye katlamış oldu.

SAVAŞ SONRASI PATLAMA YAŞANDI

Rusların aldığı konut sayısında özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından patlama yaşandı. 24 Şubat’ta savaşın başlamasının ardından Rusların aldığı konut sayısı Nisan ayından itibaren ikiye katlandı. Mart ayında 574 konut alan Ruslar nisanda 1152 konut aldı. Haziran ayında ise bu sayı rekor kırarak 1887’ye ulaştı.

Reuters'ta geçtiğimiz aylarda yer alan bir analizde, Ukrayna'nın işgali sonrası Rusya'ya getirilen yaptırımların ardından kişisel varlıkları için güvenli liman arayışına giren çok sayıda Rus vatandaşının, İstanbul ve Dubai'nin gayrimenkul piyasasına yöneldiği belirtilmişti.

Gayrimenkul sektöründe faaliyet yürüten uzmanlar uzun süredir yüksek seyreden konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde yabancıya satışların da etkili olduğunu belirtiyordu. Geçtiğimiz aylarda konut edinme yoluyla vatandaşlık alma limiti 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmişti.

İlginizi Çekebilir Konut satışlarında sert düşüş