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Yağın litresi 26 TL’den satışa çıktı, halk kuyruğa girdi

Ayçiçek yağı kuyruklarına bir yenisi daha eklendi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan satışa çıkardı, halk kuyruğa girdi.

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Yağın litresi 26 TL’den satışa çıktı, halk kuyruğa girdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan satışa çıkardı.

Piyasada farklı fiyatlarda satılan ayçiçek yağının litresinin 26 TL olduğunu duyan halk kuyruğa girdi.

TMO'ya giden vatandaşlar ayçiçek yağı alabilmek için satış alanında uzun süre bekledi.

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