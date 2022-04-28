Yapı Kredi Almanya’da banka alıyor

Yapı Kredi'den KAP'a yapılan açıklamada, Almanya'da 9 milyon Euro bedelle banka satın alınacağı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yapı Kredi, Almanya’da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG (BHF) hisselerinin tamamının yaklaşık 9 milyon Euro bedelle satın alacak.

Banka, dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu satın alım işlemine ilişkin pay alım ve devir sözleşmesinin imzalanmasına; BDDK ile diğer tüm resmi başvuruların yapılmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan pay devrinin gerekli yasal izinleri müteakip gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.” (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Dolar 20 yılın zirvesine yaklaştı

İlginizi Çekebilir İhracatta Euro depremi

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti