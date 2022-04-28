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Yapı Kredi Almanya’da banka alıyor

Yapı Kredi'den KAP'a yapılan açıklamada, Almanya'da 9 milyon Euro bedelle banka satın alınacağı belirtildi.

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Yapı Kredi Almanya’da banka alıyor

Yapı Kredi, Almanya’da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG (BHF) hisselerinin tamamının yaklaşık 9 milyon Euro bedelle satın alacak.

Banka, dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu satın alım işlemine ilişkin pay alım ve devir sözleşmesinin imzalanmasına; BDDK ile diğer tüm resmi başvuruların yapılmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan pay devrinin gerekli yasal izinleri müteakip gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.” (REUTERS)

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