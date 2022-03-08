Yaptırımlar kriptoya da sıçradı: Coinbase 25 bin Rus hesabını engelledi

Kripto borsası Coinbase, 25 binden fazla Rus hesabının cüzdanlarına erişimi engellediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük ikinci kripto para alım satım platformu Coinbase, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna inandığı Rus kişi veya kuruluşlarla ilgili 25 binden fazla cüzdan adresini engellediğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından batının Rusya’ya dönük başlattığı finansal yaptırımlar kripto para piyasasına sıçradı.

Geçtiğimiz hafta Coinbase, Rus hesaplara genel bir yasak uygulamasının söz konusu olmadığını ancak yaptırımlarda adı geçen kişilerin hesaplarına erişimi engelleyebileceğini bildirmişti. Bu nedenle borsanın 25 bin kişinin engellenmesi kararı kullanıcılar için sürpriz oldu.

‘YASA DIŞI FAALİYETLER NEDENİYLE…’

Coinbase’in baş hukuk yetkilisi Paul Grewal, şirket blogunda konu ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bugün Coinbase, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna inandığımız ve birçoğunu kendi araştırmalarımızla belirlediğimiz Rus bireyler veya kuruluşlarla ilgili 25 binden fazla adresi engelliyor” dedi.

Grewal, Coinbase’in ABD’nin yaptırım uyguladığı kişilerin erişimini yasakladığını ve bunlarla potansiyel olarak bağlantılı adresleri belirlemek için blok zinciri analitiğini kullandığını, bunun da dahili bir engelleme listesiyle yapıldığını söyledi. Engellenen adresler, 2021 verilerine göre Coinbase’in aylık 11,4 milyon kullanıcısının yaklaşık yüzde 0,2’sini temsil ediyor.

BİNANCE VE KRAKEN YAPTIRIMLARA DİRENMİŞTİ

Coinbase’in dışında Binance ve Kraken deRus geçtiğimiz hafta kullanıcılarının hesaplarını engellemeyeceğini açıklamıştı. Binance, Kraken ve Coinbase ABD ve Ukrayna yönetimlerinin Rus hesapların dondurulması talebine olumsuz cevap vermişti.

Binance CEO’su pek çok Rus vatandaşının savaşı desteklemediğini belirtirken merrkezi ABD’de bulunan Kraken’in CEO’su ise Rus hesapları dondurmayacaklarını belirterek “Bunun yanında haksız bir saldırıda bulunan ve şiddeti yayan ülkelerin vatandaşlarının hesabını donduracaksak ilk adım tüm ABD hesaplarını dondurmak olacaktır” demişti.

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