Yaşlı, kimsesiz ve güvencesiz kadınlar açlık sınırına bile ulaşamıyor

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’deki 8 milyon 65 yaş üstü yaşlı vatandaşın yokluk ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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CHP Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye'deki 8 milyon 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların yokluk ve yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Komisyon toplantısında konuşan Dr. Şevkin, 8 milyon yaşlı vatandaştan 836 bin kişinin yaşlılık aylığı aldığını, söz konusu aylıkların hiçbir yara merhem olmadığını kaydetti.

GÜVENCESİZ KADINA İKİ AYDA BİR 650 TL

Herhangi bir emekli aylığı olmayan, aynı zamanda bakıma muhtaç 836 bin kişinin aylık bin 84 lira 55 kuruşla yaşamını idame ettirmesinin güçlüğüne dikkat çeken Dr. Şevkin, ayrıca eşinden ayrılmış ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlara iki ayda bir verilen 650 liranın da yetersizliğine işaret etti.

Hayat pahalılığı, enflasyon, zamlar nedeniyle alım gücünün oldukça düştüğü Türkiye'de açlık sınırının 6 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 19 bin liraya dayandığını dile getiren Dr. Şevkin, “Bu şartlarda yaşlılarımıza bin 84 lira, kadınlara iki ayda bir 650 lirayı öngörmek sosyal devlet ilkesiyle bağdaşan bir durum değildir” dedi.

‘HUZUREVİ SAYISI YETERSİZ’

Uygulamanın sıra savmaktan ibaret olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, “Bu aylıkların düzenlenmesiyle ilgili bir çalışma yapılması şarttır” dedi.

“Ayrıca evde, ayakta bakım hizmeti yetersiz, huzur evleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı dayanışma merkezleri sayısı da oldukça düşük” diyen Şevkin, şu ifadelere yer verdi:

“Almanya'da 14 bin 688 yaşlı bakım merkezi varken Türkiye'deki huzurevi sayısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplam 425 olarak açıklanmıştır. Bu huzurevlerinin 142’si bakanlığa bağlı olarak hizmet vermektedir. Türkiye’de toplam huzurevi kapasitesi 31 bin 477 kişi olup 25 bin 434 yaşlı huzurevlerinden faydalanmaktadır. 8 milyon yaşlımızın olduğu göz önüne alındığında bu oran çok düşük kalmaktadır.”

Şevkin, İngiltere’deki huzurevi sayısının ise Türkiye'dekinin 10 katı civarında olduğunu dile getirdi.

‘EVDE BAKIMIN YOLU AÇILMALI’

Türkiye'de yaşlılara yönelik yerinde bakımın yataklı kurum ve sağlık hizmeti maliyetlerini azaltacağını dile getiren Dr. Şevkin, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu uygulama hayata geçirilirse daha çok yaşlı vatandaşımıza hizmet sunulabilecektir. Evde ömrünü çocuklarına vakfetmiş insanlarımız yaşlılıkta adeta tecrit edilmektedir. Son dönemlerde huzurevlerindeki yaşlılarımızın yüzde 80'i covid-19 salgını, yaşlılık ve kronik hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşlılarımızın evlerinde sağlık hizmeti ve maddi destek alması öncelikli olmalıdır. Günümüzde maddi imkanları bile olsa ne yazık ki yaşlılarımızın evde bakım olanaklarından çok da faydalanamadıklarına şahit oluyoruz.”

8 MİLYON YAŞLININ 160 BİNİ EVDE HİZMET ALIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde evde bakımın daimi olarak sağlanabileceğini, personel istihdamının yapılarak en azından günde 10-12 saat bakım hizmeti sunulabileceğini vurgulayan CHP'li Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Yaşlılarımız böylece hem evinde ailesiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla, aile ortamından koparılmadan, sosyal dokuyu da yaşayarak hayatını sürdürebilir. İnsanların birbirine ihtiyaç duymadan bu bakımlarının sağlanabileceği bir ekonomik düzeyin verilmesi de çok değer taşıyor.

8 milyona yakın yaşlının bulunduğu Türkiye'de Bakanlık verilerine göre 160 bin kişinin evde bakım hizmeti alması her bin yaşlıdan sadece 5'ine hizmet verilmesi durumun vahametini gözler önüne seriyor. Umarım komisyonumuzda elde edilecek veriler ışığında gerekli yasal düzenlemeler yapılır ve yaşlı vatandaşlarımız huzurlu bir hayat sürer.”

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