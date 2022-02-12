Yeni finansal paket geliyor

Ekonomi bugün açıklanacak destek, tedbir ve teşvik paketine odaklandı. Berat Albayrak döneminde olduğu gibi paketlerin en önemli maddesi düşük faizli kredi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati üç ayaktan oluşan yeni ekonomi planını bugün açıklayacak. Bugün gerçekleştirilecek olan “Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri” tanıtım toplantısında fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğini içeren paketin ayrıntıları belli olacak. Hükümet, Berat Albayrak döneminde sık sık açıklanan destek paketlerine geri dönüyor.

TEKRARLANIYOR

Albayrak döneminde olduğu gibi paketlerin en önemli maddesi düşük faizli kredi. Bakanın açıklayacağı pakette reel sektöre KGF üzerinden verilecek 60 milyar liralık kredi paketinin detayları yer alacak. 60 milyarlık paketi düşük bulan iş dünyası eski hataların tekrarlanmaması uyarısında bulunuyor. Daha önce düşük faizli krediyi alan işletmeler bu paralarla döviz, otomobil ve gayrimenkul yatırımı yapmıştı. Ekonomistler döviz kurlarındaki patlamanın enflasyonu raydan çıkardığına, kredi genişlemesi ile ekonominin yürüyemeyeceğine dikkat çekiyor. Enflasyonun, geniş kesimlerin satın alma gücünde meydana getirdiği tahribatın toplumu daha fazla borçlandırarak giderilemeyeceği belirtiliyor. Yastık altında 5 bin ton olduğu tahmin edilen altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik modelin ayrıntıları da bugün belli olacak.

Londra piyasası geri adım atmayacağımızı biliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuk olduğu Bloomberg HT televizyonunda tekrar Ortodoks politikalara dönüş olup olmayacağı konusunda “Londra piyasası geri adım atmayacağımızı biliyor. İkna olmuş. Orası biliyor siz de inanın. Bu modelden geri dönüş yok” dedi. Kura yönelik müdahale iddialarıyla ilgili konuşan Nebati, “Artık müdahale etmiyoruz, müdahaleye ihtiyaç yok” yanıtını verdi.

Bakan Nebati yıl sonunda enflasyonu yüzde 24 bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk – Bloomberg HT ortak yayınında “Enflasyon bir süre mevcut seviyelerde devam edecek, yaz aylarında gevşeme bekliyoruz” dedi. Bakan yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 24 civarında olduğunu, Mayıs 2023'te enflasyonun tek haneye ineceğini kaydetti. Bakan, 2023'te seçime enflasyonda tek rakamlı olarak girileceğini söyledi.